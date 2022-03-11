俄罗斯军队酝酿进攻基辅

俄罗斯/乌克兰

2022年3月10日星期四，乌克兰基辅北部Brovary附近的一条主干道上，乌克兰和俄罗斯军队之间发生战斗。

据美国民间企业Maxar Technologies 表示，卫星图像显示，从北部威胁基辅的俄罗斯军事纵队已分散到新的阵地，可能是准备对基辅发动攻击。

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据路透社今天报道称，美国Maxar提供的卫星图像显示，俄罗斯军队装甲部队在基辅西北部安东诺夫机场附近的城镇调动或穿行，而更北部的其他部队则在卢比扬卡附近重新部署，牵引式榴弹炮部署在发射阵地。

路透社说无法独立核实这些图像，但乌克兰武装部队总参谋部周四晚些时候表示，俄罗斯军队在遭受重大损失后重新集结，但没有具体说明他们所指的是哪些部队。

经过三周的战争，俄罗斯未能达到解除乌克兰军队武装和推翻民选政府的既定目标，但战争已造成数千人死亡，并迫使超过200万人逃离乌克兰。乌克兰有多个城市遭到围困。普京周四承认在乌克兰遭遇“问题和困难”，但表示俄罗斯将从这场战争中变得更加强大。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周四在土耳其与乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)举行会谈后表示，在乌克兰的军事行动正在按计划进行。这是普京2月24日下令入侵以来双方的最高级别会晤。