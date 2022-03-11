凡尔赛欧盟峰会聚焦促停火

欧盟凡尔赛峰会

欧盟27国国家元首和政府首脑3月10日在凡尔赛举行会议，试图克服他们在如何减少成员国对俄罗斯天然气和石油的依赖方面的分歧。峰会的东道主法国总统马克龙再重申了对促进乌克兰停火的承诺。法国总统府解释，凡尔赛峰会会期与会址在乌克兰遭俄罗斯侵略爆发战争前敲定。

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欧洲联盟在凡尔赛峰会继续主张停火。据本台报道称，当欢迎欧盟同僚到达时，法国总统轻松微笑，但片刻之后，马克龙在欧洲媒体面前显现严肃。据本台特派凡尔赛峰会记者亚历克西斯-贝杜报道说，马克龙谴责俄罗斯军队对马里乌波尔的一家儿童医院施行轰炸。

马里乌波尔市中心的一家医院被炸毁。在城市的中央，妇女和儿童再次被杀害。法国以最强烈的措辞谴责这种毫无意义和不道德的战争行为。轰炸既不是针对武装基地、军事能力的战争行为，而是以杀害平民为明确目标的战争行为。

马克龙呼吁对这些行为进行全面调查。马克龙说一定会有真相。周四上午，马克龙与德国总理奥拉夫-肖尔茨一起，再次与普京电话会谈。据马克龙说，政治解决冲突是可能的，但他仍然担心，而且不是很乐观。据马克龙说，我们必须为所有情况做好准备。今天，法国对天然气的依赖比其他国家少，因为我们有核电装机基地，以及有我们的能源结构。尽管如此，欧洲还是依赖天然气，这种天然气是进口的，其中40%是俄罗斯天然气。

法国总统还说："在新冠病毒大流行病的影响下，欧洲已经发生了变化，在战争的影响下，它的变化会更快、更强。这场战争将导致欧盟27国做出历史性的决定，将完全重新定义我们欧洲的架构。马克龙还说，希望在3月底完成关于能源的决定，以及关于农业的决定，但也希望在5月就做出关于欧盟共同国防的决定。马克龙说，届时将召开一个欧盟特别理事会会议作讨论。

据该报道，凡尔赛峰会预计不会产生任何决定。我们的想法是推出讨论议案，为在未来几个月内实施，首先是在3月底召开另一次峰会，批准凡尔赛达成的协议。

周四晚上的各欧盟成员国领袖演讲中的关键词是团结。各国元首和政府首脑都表示希望达成一项持久的协议。欧盟称，我们比以往任何时候都更加团结。" 据欧盟外交事务高级代表约瑟夫-博雷利说。我们必须在几个目标上下功夫。包括如何继续对俄罗斯施加压力，以停止这场无意义的战争。他认为，这可以通过外交行动和新的制裁来实现。

据法国总统马克龙说，一项投资计划也在议程上，但仍有几个要点需要澄清。马克龙称，"我们需要确定，就欧盟决定的这些投资而言，它们是否是私营部门的投资，是否是国家公共支出，我们是否需要在欧洲各国中决定更多的共同支出，就像我们在新冠病毒疫情危机期间决定的那样。"

德国在这一点上似乎有保留，但这个计划对意大利总理马里奥-德拉吉来说是必要的。他说，“欧洲经济仍在增长。但已经出现了松懈，原材料短缺，不仅能源领域，而且农业食品领域也出现了放缓。这是意大利的情况，但也是欧洲的情况。我们必须通过支持企业，通过支持家庭，以同样的信念来回应这一危机，这种信念也支持我们对俄罗斯做出制裁。”

关于此次峰会的核心问题，即对俄罗斯能源的严重依赖，讨论正向前推进。欧盟委员会主席冯德莱恩昨天晚上说，欧盟国家应在2027年前停止使用俄罗斯的化石燃料。

据该报道，会议还讨论了乌克兰加入欧洲联盟的议题。在这一点上，欧盟各国立场一致：接受乌克兰的增近，但不同意特殊和快速程序。在不关闭大门的情况下，27国也面对乌克兰总统泽连斯基压力，保持冷静立场。