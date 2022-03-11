反制裁：俄罗斯或扣押撤出的外资企业的资产

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯政府考虑扣押因俄乌冲突而决定停止俄罗斯业务和退出俄罗斯市场的外资企业的资产。欧美和俄罗斯媒体3月10日均对此进行了报道。外资出资超过一定比例的企业如果停止俄罗斯业务，俄政府将事实上扣押企业的设备和资产，交给亲近俄罗斯的经营者继续经营。

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据日本经济新闻今天报道称，由于俄罗斯进攻乌克兰以后，受到日美欧金融制裁的影响和国际社会的批评，苹果、大众等很多大企业决定停止俄罗斯业务。如果俄罗斯此次具有报复性的政策具体落地，必然遭到西方各国及外资企业的反对，将进一步加剧经济层面的对立。

普京在3月10日与俄罗斯政府官员举行的电视会议上表示，将对关闭业务的企业“引进外部管理”，并指出“需要把这些企业交给想干的人。法律手段和市场手段都很充分”。俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯汀也在当天的会议上强调，“企业的命运取决于企业领导人的决断”。

俄罗斯政府的目的是通过新计划减轻大量外资撤离给俄罗斯经济造成的混乱，有利于保护国内就业。

据俄罗斯媒体《生意人报》报道，俄罗斯经济发展部正在讨论的草案以外资出资比例超过25％的企业为对象。如果因暂停业务和退出俄罗斯市场，导致俄罗斯法人的经营无以为继，将通过俄罗斯法院决定新的所有者等。将以竞拍方式出售企业，并要求新经营者保持3分之2的就业岗位和在俄罗斯最少继续经营1年。

据美国彭博社报道，俄罗斯正在考虑法院在决定新所有者过程中从外部引进经营者和董事的方案。外部经营者也可由俄罗斯对外经济银行（VEB）等政府机构参与，将在冻结外资持有的股份之后考虑继续业务及出售业务。

欧美媒体认为，俄罗斯此次采取强硬对策的目的在于阻止外资进一步流出，并对暂停营业的企业施加压力，迫使其重新营业。

该报道称，外国企业对俄罗斯的一系列报复措施严阵以待。在美国，继续开展俄罗斯业务的企业承受着巨大压力。纽约州养老金基金3月4日向麦当劳等自身出资的企业发出了要求停止俄罗斯业务的信函。虽然之前大多数食品企业和连锁餐饮企业都没有明确表态，但进入本周以后，麦当劳、可口可乐、百事可乐等主要企业纷纷宣布停止俄罗斯业务。

大型建筑机械企业卡特彼勒9日宣布圣彼得堡近郊的液压挖掘机工厂等停产。该公司在前苏联时代的1973年开设了首家苏联本地事务所，在莫斯科等5个主要城市拥有营业网点，在俄罗斯全境拥有约180家销售店。如果资产被冻结，50年来建立的在俄罗斯的生产和销售网络将化为泡影。