普京称欢迎逾万中东志愿军赴乌助俄打仗

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统普京今天同意，让超过1万名来自中东的志愿军加入乌东对抗乌克兰的战斗。

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据路透社报道称，俄国国防部长萧依古（Sergei Shoigu）今天在俄罗斯联邦安全会议（Security Council of the Russian Federation）上表示，中东有1万6000名志愿军准备要加入在乌克兰东部分离独立地区顿巴斯（Donbass）的俄国支持部队。普京（Vladimir Putin）闻讯后说：“如果你见到有些人出于自愿而非为了金钱，想来帮助顿巴斯的居民，那么我们有必要提供他们想要的资源，并协助他们抵达冲突地区。”

萧依古还提议，俄军在乌克兰掳获的西方制标枪（Javelin）导弹和刺针（Stinger）导弹，应该转交给在顿巴斯的部队。

普京称：“有关武器交付，尤其是落入俄军手中的西方制武器，我当然支持可将它们交给卢甘斯克（Lugansk）和顿内茨克（Donetsk）人民共和国的军事单位。” 普京并指示萧依古这么做。

据中央社说，2月24日侵略乌克兰之前不久，先承认了卢甘斯克和顿内茨克分离主义势力地区是独立国家，引发国际间谴责这项行动违法。克里姆林宫宣称，俄罗斯之所以在乌克兰执行“特别军事行动”，是因为基辅在乌东对俄语民众施行种族灭绝，因此被迫采取行动。但莫斯科的说法遭到基辅和西方驳斥，认为这是毫无事实根据的战争宣传。

萧依古还表示，由于部署在俄罗斯西部边界的西方阵营军事单位增多，因此俄军计划加强西部边界防卫。