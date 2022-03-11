欧盟宣布对俄采取第四轮制裁计划 冯德莱恩：耗尽用来资助这场野蛮战争的资源

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）3月11日在凡尔赛举行的欧盟领导人非正式峰会上表示，由于俄罗斯没有显示出结束乌克兰战争的迹象，欧盟将于周六对俄追加第四轮一揽子制裁措施。冯德莱恩说：“明天，我们将采取第四套措施，进一步孤立俄罗斯，耗尽其用来资助这场野蛮战争的资源。”她强调，对乌克兰的入侵必须停止。

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欧盟27国领导人非正式峰会于10至11日在法国巴黎近郊的凡尔赛宫举行。冯德莱恩周五通过声明表示：“俄罗斯对乌克兰的无情入侵仍在继续。平民受到无情的攻击，包括在学校、公寓楼和医院。尽管乌克兰方面一再提出建议，但俄罗斯至今没有表现出认真参与外交解决方案谈判的任何意愿。相反，我们听到的都是新的谎言和虚假指控。而且令人啼笑皆非的是，人道主义走廊要么仍未开放，要么在宣布开放后不久就被俄罗斯军队轰炸了。”

冯德莱恩说：“因此，今天，我们，欧盟和我们在七国集团的伙伴，继续步调一致地工作，加大对克里姆林宫的经济压力。我们所采取的三波全面的制裁，以及本周对其范围的扩大，已经对俄罗斯的经济造成了非常严重的打击。卢布已经暴跌。许多重要的俄罗斯银行被切断了与国际银行系统的联系。公司正在离开这个国家，一个接一个，不想让他们的品牌与一个杀人的政权联系起来。明天，我们将采取第四套措施，进一步孤立俄罗斯，耗尽它用来资助这场野蛮战争的资源。”

冯德莱恩介绍称：“首先，我们将剥夺俄罗斯在我们市场上的最惠国待遇。这将取消俄罗斯作为世贸组织成员享有的重要利益。俄罗斯公司将不再获得我们经济中的特权待遇。我们还将努力中止俄罗斯在主要多边金融机构的成员权利，包括国际货币基金组织和世界银行。我们将确保俄罗斯不能从这些机构获得融资、贷款或任何其他好处。因为俄罗斯不能在严重违反国际法的同时，还期望从作为国际经济秩序一部分的特权中获益。”

冯德莱恩补充说：“第二，我们将继续对接近普京的俄罗斯精英及其家人和帮凶施加压力。这就是为什么七国集团财政部长、司法部长和内政部长将在下周举行会议，协调我们成立的针对普京亲信的特别工作组。第三，我们正在确保俄罗斯国家及其精英不能利用加密货币资产来规避制裁。我们将阻止接近普京的集团和他的战争设计师使用这些资产来增长和转移他们的财富。”

冯德莱恩说：“第四，我们将禁止任何欧盟奢侈品从我们国家出口到俄罗斯，作为对俄罗斯精英阶层的直接打击。那些维持普京的战争机器的人不应该再享受他们奢侈的生活，而炸弹却落在乌克兰的无辜人民身上。第五，非常重要的是，我们将禁止从俄罗斯联邦进口钢铁部门的关键货物。这将打击俄罗斯系统的一个核心部门，使其失去数十亿的出口收入，并确保我们的公民不在补贴普京的战争。”

冯德莱恩说：“最后，我们将提议大幅禁止欧洲对俄罗斯能源部门的新投资。因为我们不应该养活那些我们想要抛弃的能源依赖性。这项禁令将涵盖所有用于能源勘探和生产的投资、技术转让、金融服务等，从而对普京产生巨大影响。”

冯德莱恩重申：“欧盟坚定地站在勇敢的乌克兰人民一边。这就是为什么，就在今天上午，我们支付了3亿欧元的紧急宏观财政援助，以支持乌克兰的财政。这是我们12亿欧元的一揽子金融援助的第一部分。接下来会有更多。这场危机是史无前例的。而我们的民主国家迄今为止所表现出的团结和反应速度也是如此。你们以前听我说过，我坚定地重复这一点。乌克兰将取得胜利。”

同样就欧盟将对俄采取的第四轮制裁措施， 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）表示：“随着普京对乌克兰及其人民的战争继续进行，我们也继续决心支持乌克兰并削弱克里姆林宫战争机器的资金。我们正在目睹俄罗斯武装部队对平民的大规模侵略，一场人道主义灾难和一系列相当于战争罪的暴行，这些都发生在乌克兰。”

博雷利提及：“截至今天，我们可以计算出有近80名儿童和数百名平民被杀、受伤或流离失所。数以千计的人在乌克兰境内流离失所，250万人——在不到两周的时间里，250万人已经成为欧洲联盟成员国的难民。这相当于我们一些成员国的规模。而且，当然，这是自二战结束以来欧洲土地上最大的一次人口迁移。 马里乌波尔和其他城市正处于残酷的围困之中。其他城市正在被炸毁。”

博雷利说：“普京正试图摧毁乌克兰。普京正在摧毁乌克兰，但他也在伤害自己的部队和自己的公民。部队正在成百上千地死去，因为这种毫无意义的入侵被乌克兰自由战士的勇敢和决心所困。此外，普京正在对俄罗斯的经济造成破坏。俄罗斯的经济正受到我们制裁的严重打击。国际社会：大约40个国家已经针对普京总统的战争出台了制裁措施，这些措施正在重创他的政权。 制裁的目的是阻止俄罗斯军队的鲁莽、不人道和侵略性行为。只要他不停止攻击乌克兰和乌克兰人民，我们将继续采取限制性措施。”

博雷利说：“欧盟委员会主席冯德莱恩刚刚概述了影响贸易、市场准入、国际金融机构成员资格、加密资产、奢侈品出口以及针对钢铁和能源部门的欧盟新措施。除了这些部门措施，我还提出建议，制裁更多的个人和更多的公司，这些人在俄罗斯政府破坏乌克兰主权的过程中发挥着积极作用或支持这些人。通过这些制裁，我们将继续追击寡头、与政权有关联的精英、他们的家人和知名商人，他们参与的经济部门为政权提供了大量收入来源。”

博雷利补充说：“他们活跃在钢铁行业，他们提供军事产品和技术，或者他们提供金融和投资服务。这是对克里姆林宫建立入侵和采取资源资助入侵的经济和后勤基地的又一次重大打击。而且我们将针对更多的人，更多在虚假信息和宣传中起主导作用的人：一场真正的战争，一场思想战争，一场叙事战争，伴随着普京对乌克兰人民的这场可悲的战争。”

博雷利表示：“而且，为了继续支持乌克兰军队和人民，我今天在凡尔赛这里还向欧洲领导人提议，从我们来自欧洲和平基金的财政资源中再增加5亿欧元的捐助，以满足乌克兰人民和领土保卫者的需要。 在此，我们重申我们对乌克兰的坚定不移的支持。我们向乌克兰公民和武装部队的勇敢精神致敬，我们与他们站在一起，直到普京停止这场毫无意义的罪恶战争。”