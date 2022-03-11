欧美谴责俄罗斯轰炸乌克兰平民 乌克兰指控至少71儿童战火死亡

乌克兰/俄罗斯

美国加强对俄罗斯施压之际，美国和欧洲官员谴责俄罗斯轰炸乌克兰平民是犯下战争罪。乌克兰国会官员指控说，自俄罗斯总统普京2月24日入侵乌克兰以来，乌克兰至少有71名儿童死亡、100多人受伤。

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据路透社报道称，美国加强对俄罗斯施压之际，美国和欧洲官员谴责俄罗斯轰炸乌克兰平民是犯下战争罪。

而俄罗斯称其在乌克兰的行动为“特别行动”，目的是解除乌克兰的武装并推翻其所谓的新纳粹领导人。乌克兰和西方盟友称这是毫无根据的藉口。这场战事令人担心欧洲冲突扩大。

据法新社报道称，俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰国会官员指控：至少造成71儿童死，逾百童受伤。

乌克兰东南部港口城市马立波（Mariupol）遭俄军与乌东顿巴斯地区（Donbas）亲俄分离主义分子包围，一座儿童医院9日遭炮轰，造成3人死亡，包括一名女童，引发国际谴责。消息人士说也有17名成人受伤。

乌克兰国会人权专员丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）在通讯软体Telegram的讯息中写道：「从俄罗斯开始入侵，直到3月10日早上11时，共有71名孩童死亡与100多人受伤。」丹尼索娃表示，在西部日托米尔州（Zhytomyr）的玛利连市（Malyn），有7栋民宅在空袭中被摧毁，造成3名儿童与另两人死亡。

据丹尼索娃指出，9日晚，东部伊久姆区（Izium）日维列伊涅村（Slobozhanske）一栋民宅遭炮击，造成两名女子与两名儿童死亡，又说有一名5岁女孩生还。

法新社说，在距首都基辅不远的伊尔平市（Irpin），有一名10岁女童重伤，正在医院与死神拔河。