泽连斯基警告侵乌战俄军很可能动用化武

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基表示，在过去两天，当局已从若干城市撤离约10万人；但泽连斯基警告，随着俄罗斯入侵进入第3周，俄军动用化学武器的可能性“非常真实地存在”。

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侵乌克兰第3周，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）警告俄军很可能动用化武。

据中央社今天报道称，在昨晚向全国发表的电视谈话中，泽连斯基（Volodymyr Zelensky）讽刺俄罗斯军队，并问他们计划在哪里使用化学武器。他问道：“你们会用化学武器攻击哪里呢？马立波（Mariupol）的妇产科医院吗？哈尔科夫（Kharkiv）的教堂吗？ Okhmadit儿童医院吗？或是我们的实验室？这些实验室从苏联时代就存在，研究一般科技而非军事科技。”

据泽伦斯基也宣布，尽管不断遭到砲击，苏米（Sumy）、伊尔平（Irpin）及布查（Bucha）等城镇的平民还是成功撤出。不过，乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）说，由于俄军不遵守临时停火协议，昨天没有任何平民能够离开马立波（Mariupol）。

随着俄罗斯入侵乌克兰进入第3周，哈尔科夫物理暨科技研究所（The Institute of Physics and Technology）和斯维特洛达尔斯克（Svitlodarsk）附近一条高压天然气输送管，是最近在攻击中被摧毁的两个设施。

据路透社报道称，世界卫生组织(WHO)周四称，已建议乌克兰销毁存放在该国公共卫生实验室的高危病原体，以防止“任何可能的泄露”导致疾病在人群中传播。生物安全专家说，俄罗斯向乌克兰出兵以及对乌克兰城市的轰炸，增加了这些设施一旦受损将导致致病病原体泄露的风险。

与其他许多国家一样，乌克兰拥有公共卫生实验室，研究如何减轻影响动物和人类的危险疾病的威胁，包括近年出现的新冠病毒。乌克兰的实验室得到了美国、欧盟和WHO的支持。

在回答路透社关于WHO在俄罗斯入侵之前和战争期间与乌克兰合作的问题时，WHO在一封电子邮件中说，WHO与乌克兰的公共卫生实验室已经合作了数年，以促进有助于防止“意外或蓄意泄露病原体”的安全措施。世界卫生组织说，“作为这项工作的一部分，世卫组织强烈建议乌克兰卫生部和其他负责机构销毁高危病原体，以防止任何可能的泄漏。