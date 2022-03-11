泽连斯基：我们已经达到了一个战略转折点，正朝着我们的目标胜利前进

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）3月11日在向国内民众和国际社会发表的讲话中表示：“我们已经达到了一个战略转折点，正在朝着我们的目标，我们的胜利前进。”

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泽连斯基在讲话中说：“一个自由国家的自由人民们！我们为自由而战已经有16天了。这比敌人计划的入侵时间长四倍。四倍的时间! 对抗被认为是世界上最强大的军队之一。它希望乌克兰人能够投降。希望有人会在乌克兰的街道上遇到俄罗斯的旗帜，在我们的街道上看到鲜花。但乌克兰人是骄傲的民族，他们总是捍卫自己的土地，不会给侵略者一片土地。不给他们百分之一的自由。”

泽连斯基说：“16天。我知道许多人已经开始感到疲惫。我理解。不耐烦。我理解。情绪对人们来说是个糟糕的游戏。这就是生活。当我们动员起来时，当我们看到我们的胜利和敌人在战场上的损失时，我们期望斗争能更快结束。我们期望入侵者更快地倒下。但是... 这就是生活，这就是战争。这是一场斗争。仍然需要时间。仍然需要耐心。我们的智慧，精力。能够最大限度地完成我们的工作，以便我们能够共同获胜。”

泽连斯基说：“不可能预料，我们还必须在多少天内解放我们的乌克兰土地。但可以说——我们会做到的! 因为我们为此而奋斗。因为我们已经达到了一个战略转折点。我们已经在朝着我们的目标，朝着我们的胜利前进。这是一场爱国主义的战争。与一个非常顽固的敌人的战争，他不重视他的成千上万的被杀的人，被杀的士兵。他现在正在召集全俄罗斯的预备役军人和应征入伍者，把他们扔进这场战争的地狱。”

泽连斯基说：“是谁想出了用雇佣兵来对付我们的人民。来自叙利亚的恶棍。来自那个被摧毁的国家，就像侵略者现在摧毁我们一样：我们的马里乌波尔、我们的哈尔科夫、奥赫蒂尔卡、切尔尼戈夫、沃尔诺瓦哈、伊久姆等等。这就是俄罗斯军队对待乌克兰人的方式。这就是他们如何对待顿巴斯、讲俄语的人，正如他们所说。他们是如何向每个人喊出‘保护’的，他们在莫斯科说了那么多。火箭弹、空投炸弹、大炮。而现在的叙利亚雇佣兵根本不区分这里谁说什么语言，人们去什么教堂，人们支持什么政党。雇佣兵只是去异国他乡杀人——从任何意义上说都是如此。”

泽连斯基说：“在过去的夜晚和早晨，侵略者对切尔尼戈夫的供水系统进行了他们所说的‘非军事化’。这座城市没有水了。我们正在尽一切努力恢复水的供应。由于苏梅、基辅、顿涅茨克地区的部分地区不断遭到炮击，所以没有电，是的，供暖也有问题，没有煤气，没有水。这是一场人道主义灾难。人道主义灾难：这两个词已经完全成为另两个词的同义词——俄罗斯联邦。”

泽连斯基说：“晚上，侵略者轰炸了第聂伯罗的一家鞋厂、一座公寓楼和一所幼儿园。为了什么？他们是如何威胁到俄罗斯国家的？他们摧毁了苏梅地区村庄的居民房屋。他们继续折磨马里乌波尔居民、哈尔科夫居民。他们向卢茨克和伊万诺-弗兰科夫斯克发射火箭弹...... 如果这种情况继续下去，对俄罗斯的制裁是不够的。而且我期待，我们已经在努力，今天从我们的合作伙伴那里得到新的制裁。俄罗斯必须为这场可怕的战争付出代价。每天都要付出代价!”

泽连斯基说：“昨天举行了一次非常重要的欧盟领导人会议。时间长，内容多。我们知道这次会议上说了什么。所有领导人都说了什么。谁具体发言。谁支持。谁保持了沉默。以及谁试图使措辞不充分——对乌克兰、欧洲和我们的共同自由。我们如何评价做出的决定？非常简单：它必须更强大。这不是我们所期望的。政治家的决定有必要与他们国家、欧洲国家的情绪相一致。我们意识到了这种情绪。他们也意识到了这种情绪。每个政治家都很清楚。”

泽连斯基说：“不同国家的数字是不同的，但有民意调查，支持率是巨大的。至少有60%的人赞成。而这是支持乌克兰成为欧洲一部分的绝大多数人! 欧洲人显然在谈论这个问题。我相信他们会明确告诉他们的政治家这一点。如果他们还没有搞清楚的话。昨天的欧盟领导人会议的决定现在到达了欧盟委员会的层面。为了实施。对于具体的程序。欧盟必须做得更多。欧盟必须为我们，为乌克兰做得更多。也为自己。”

泽连斯基说：“我们正在等待这一点。所有欧洲国家都在等待。我们的政府官员今天已经组织了12条人道主义走廊。载有食物、水、药品的货物已经在路上了。伊久姆、埃涅尔戈达尔、沃罗洛瓦卡、波罗希、布查、霍斯托梅、博罗迪安卡、安德里夫卡、米库里奇、马卡里夫、科扎罗维奇, 当然还有马里乌波尔。乌克兰军人保证了人道主义走廊工作的‘安静’。如果侵略者再次开枪，扰乱人们的救援，他们最终会得到世界的这种反应，他们自己也会需要人道主义走廊。”

泽连斯基说：“我们的政府官员，尽管困难重重，仍在尽一切努力确保全国各地有燃料、产品、药品和人们需要的所有物品。汽油、柴油：一切都要进口。今天上午，我在一个日常电话会议上被问到一个问题。符合逻辑的问题。鉴于是春天。播种情况如何？如何开始，特别是在那些被暂时占领的地区？”

泽连斯基说：“我的回答非常简单：在我们的土地上，无论如何，我们必须在今年春天组织一场全面的播种运动。当然，要尽可能的多。这一切都取决于人民和情况。因为这关系到生命。生命是更重要的。这是关于我们的生活。关于我们的梦想。关于我们的未来。因此，也关乎我们的胜利。我一再重复：当我们捍卫自由时，每个人都必须像一支完整的军队。”

泽连斯基说：“在我们的位置上尽一切努力，以获得我们所有人应得的结果。这很公平。要赢。必然的。一定要坚持下去。一定要奋斗。一定要付出全部力量。和这样的邻居在一起并不容易。但和我们一起，也不会容易。正如它已经证明的那样。荣耀归于乌克兰!”

泽连斯基周五还向波兰众议院发表了讲话。他在讲话中提到：“在这场战争的16天里，乌克兰的骄傲和波兰的荣誉，乌克兰在战斗中的勇气和波兰帮助我们的诚意让我现在可以说一些非常重要的话。这句话就是：我们国家之间有真正的和平。亲人之间的和平。兄弟之间的和平。现在我真的希望这些话能被我们共同的白俄罗斯邻居听到。亲人之间的和平，邻居之间的和平，兄弟之间的和平。我们也要和他们一起来到这里! 我们一定会来的!”

泽连斯基指出：“我将回顾波兰共和国总统卡钦斯基（Lech Kaczynski）2008年（俄罗斯入侵格鲁吉亚）在第比利斯说过的话：‘我们非常清楚：今天是格鲁吉亚，明天会是乌克兰，后天就会是波罗的海国家，然后，也许我的国家——波兰的时机就会到来’。”

泽连斯基接着说：“2月24日，卡钦斯基总统谈到的乌克兰的这个可怕的‘明天’到来了。而今天，我们正在为波兰和波罗的海国家的这种坏日子永远不会到来而奋斗。我们一起战斗。我们有力量。记住，我们有九千万人在一起! 我们可以一起做任何事情。这就是历史的使命，波兰的历史使命，乌克兰的历史使命，成为领导者，共同把欧洲拉出这个深渊，把它从这个威胁中拯救出来，阻止欧洲转变为受害者。”

泽连斯基在演讲最后波兰人民说：“今天，我不能确定所有欧洲国家的领导人，但我确信，我们一定会和你们一起捍卫自由。只要有需要。我很感谢我们已经从你们国家，从你们人民那里得到的所有帮助。我感谢你们的努力，这样我们才能保证乌克兰的天空。我相信，我们将能够在此取得结果，取得我们所有人都迫切需要的结果。如果上帝允许，我们赢得这场战争，我们将与我们的兄弟姐妹分享胜利。这是我们的伟大之处。也是你们的伟大之处。这是一场为我们的自由而战的斗争，这是一场为你们的自由而战的斗争。这是伟大国家的共同历史! 愿上帝帮助我们赢得胜利!”