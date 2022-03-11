美媒：俄罗斯受制裁重创经济 中国或无力也无胆助脱困

中国/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯因入侵乌克兰遭到西方国家经济制裁，并寄望中国伸出援手。美国媒体分析，中国企业及金融机构都无法承受不能使用美元和美国科技的后果，因此中国对俄国经济受创也无能为力。专家警告，“明目张胆”违反西方国家执行的制裁措施，北京同样也会遭到“惨重的经济惩罚”。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）日前曾向“纽约时报”（The New York Times）表示，美方将采取“毁灭性”行动来对付藐视对俄制裁令的中国企业。

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据中央社今天引述美国有线电视新闻网（CNN）分析文章指出，俄罗斯在经贸方面虽仰赖中国，但俄罗斯并非中国对外贸易的首要。

CNN商业频道（CNN Business）依据世界贸易组织（WTO）与中国海关数据估算，2020年俄罗斯对全球第2大经济体中国的贸易额，占俄国外贸总额16%，中国是俄罗斯最大贸易伙伴。但对中国而言，俄罗斯的重要性少很多，双方之间的贸易量仅占中国的2%，远不如中国与欧盟（EU）及美国的贸易量。再者，中国企业与金融机构也担忧，若与俄罗斯的企业打交道，将间接被制裁波及。

美国智库“捍卫民主基金会”（Foundation for Defense of Democracies）学者辛格顿（Craig Singleton）表示，这些中国业者“若被认定以任何有意义的方式协助俄罗斯回避美国为首的制裁，很快就会发现他们将遭受到西方国家益增的严格审视”。

CNN的分析指出，因顾及西方国家的制裁措施，中国最大的中国工商银行与中国银行两家金融机构，已宣布限制俄罗斯的大宗商品贸易融资。

另有评论分析认为，部份俄罗斯银行被逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统，可改为采用中国在2015年建立人民币跨境支付系统（CIPS）。不过CIPS的规模较小，只有75家银行直接参与其中，SWIFT的会员超过1万1000家，大约300家的俄罗斯金融机构是SWIFT的会员，仅24家的俄罗斯银行与CIPS有往来。

何况人民币并非是自由兑换的货币，而且更不是国际贸易经常使用的主要货币。根据SWIFT，今年1月全球仅3%的支付以人民币计算，而美元则占了40%，甚至中俄两国之间的贸易也主要以欧元及美元结算。

该报道称，凯投宏观公司（Capital Economics）首席亚洲经济学家威廉斯（Mark Williams）说：“实际上，因CIPS仅限于人民币支付，目前仅用于与中国的交易，由于俄罗斯被国际社会唾弃，其他国家银行不太可能拿CIPS取代SWIFT。”

CNN的分析又指出，中国也不可能取代美国，提供俄罗斯所需的多项关键科技；甚至有不具名美国官员说，中国与俄罗斯都需要其他国家，包括美国在内提供的技术。如此可能导致中国科技业者尤其是大型企业，与俄罗斯打交道时得格外谨慎。

政治风险顾问公司欧亚集团（Eurasia Group）分析师汤玛斯（Neil Thomas）指出：“大多数中国金融机构与企业，都没法承受不能使用美元和美国科技的后果。目前还没有任何迹象显示，中国认为值得为援助俄罗斯而违背西方国家的制裁”。他还说，“明目张胆”违反西方国家执行的制裁措施，北京同样也会遭到“惨重的经济惩罚”。

中央社说，5家中国在美上市公司因被列入“外国公司问责法”的暂定清单，退市风险增加，在美中概股的股价也全面重挫。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）日前曾向“纽约时报”（The New York Times）表示，美方将采取“毁灭性”行动来对付藐视对俄制裁令的中国企业。