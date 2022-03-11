英国北爱尔兰当局对儿童机构性暴力和虐待70年丑闻正式道歉

北爱尔兰/儿童保护

英国北爱尔兰政府在拖延多年后，今天就英国该地区七十年来儿童机构的性暴力和虐待的广泛丑闻作公开道歉。北爱尔兰曾多次因虐待案件而受到震动。在邻近的爱尔兰共和国，一份报告显示，1922年至1998年期间，有9000名被认为是私生子的儿童在国家和天主教会管理的机构中死亡，这一丑闻导致爱尔兰总理马丁在2021年1月正式道歉。

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据北爱尔兰隶属于DUP工会党的教育部长米歇尔-麦克尔文说， "我们对国家没能保护你们免受那些滥用权力的人的伤害深感抱歉。"

2017年完成的一项为期四年的调查发现，由神职人员管理的儿童机构中存在广泛的虐待行为，该机构被指责应该对系统性错误负责。

北爱尔兰教育部长米歇尔-麦克尔文称，"我们很对不起，我们没有相信你们的诉冤。这位部长对受害者还说：国家已经听取了你们的意见，国家现在相信你们，我们深感抱歉。

在部长之后，北爱尔兰其他四个主要政党的代表在贝尔法斯特的北爱尔兰议会和政府所在地斯托蒙（Stormont）都作了富有情感的公开道歉发言。

被指控的宗教团体也做出了道歉，这是最终调查报告的建议之一。

据法新社说，人们最初期待北爱尔兰第一总理保罗-吉文和副总理米歇尔-奥尼尔的道歉，但在英国脱欧后海关管制危机下，地方政府负责人于2月初的辞职，导致上述二人在地方行政部门的领导地位下降，加剧了这一期待已久的时刻的不确定性。

虐待幸存者和受害者组织（SAVIA）主席玛格丽特-麦古金（Margaret McGuckin）告诉法新社，多年来，道歉已经成为 "一场政治足球赛"。麦古金称，"许多人需要听到'我很抱歉，这不是你的错'这个道歉。" 她将周五的活动与英国首相戴维-卡梅伦2010年对血腥星期日大屠杀的道歉相比较，当时12名爱尔兰天主教抗议者于1972年在英国第二大城市伦敦德里被英军杀害。

玛格丽特-麦古金本人曾在拿撒勒天主教修女会经营的四所修女院之一受到虐待，该修女会在调查期间收到的投诉最多。她的弟弟凯文（Kevin）声称，在他们兄妹四人被安置在一个由天主教组织管理的家庭中，从11岁起就受到了性虐待。

法新社说，共有493人报告了受虐待行为，在北爱尔兰、英国其他地区、爱尔兰和澳大利亚提供证据。报告特别指责警方在调查这些指控方面的连续失败，以及天主教会在保护犯罪者方面的恶劣作用。调查强调了1922年至1995年期间被调查的大多数机构中存在的性虐待、身体虐待和心理虐待、"以及忽视和很多不可接受的做法 "的证据。其中，有22个机构由国家、教会和志愿组织管理。

北爱尔兰曾多次因虐待案件而受到震动。

去年10月，北爱尔兰警方对天主教和新教教会管理的妇女机构中的性虐待和身体虐待指控展开了调查，数千名单身母亲在那里被排斥了几十年。

据法新社，在邻近的爱尔兰共和国，一份报告显示，1922年至1998年期间，有9000名被认为是私生子的儿童在国家和天主教会管理的机构中死亡，这一丑闻导致爱尔兰总理迈克尔-马丁在2021年1月正式道歉。