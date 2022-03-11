英国对俄罗斯杜马赞同侵略乌克兰386议员推出制裁令

英国/制裁俄罗斯杜马

英国外交大臣利兹-特拉斯周五宣布对支持入侵乌克兰的386名俄罗斯杜马议员实施制裁。新的制裁还指向俄罗斯外长的亲朋好友。

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据英国外交大臣在一份声明中说，这些议员投票承认乌克兰东部亲俄分离主义地区顿涅茨克和卢甘斯克的独立地位。根据制裁令，他们已被禁止来英国旅行，并冻结了他们在英国的资产，他们不能在英国做生意。

这一制裁决定是在伦敦宣布对与克里姆林宫关系密切的七名富有和有影响力的俄罗斯人实施制裁24小时后作出的，其中包括切尔西足球俱乐部的老板罗曼-阿布拉莫维奇。他的资产遭冻结，受旅行禁令和交易禁令的打击，这使得他已经宣布的切尔西俱乐部出售遭冻结。

英国政府今天周五还决定，作为打击黑钱的新法律的一部分，英国可能很快就会查封与俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫有关的一名年轻女子用现金购买的豪华公寓。26岁的Polina Kovaleva是Svetlana Polyakova的女儿，她被认为是拉夫罗夫的长期情妇，并购买了该豪华公寓。

关于打击经济犯罪的法律草案在俄罗斯入侵乌克兰后获得议会快速通过，将使惩罚属于没有已知合法收入来源的人的 "不明财富 "的案件变得更加容易。