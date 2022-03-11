英外相：我们不会休息，直到普京在乌克兰失败 英国追加制裁386名俄议员

英国/俄罗斯/乌克兰

英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)3月10日在访问美国首都华盛顿期间表示：“英国正在带头努力孤立普京和他周围的人。普京必须被追究责任。普京在乌克兰必须失败。”特拉斯并于11日宣布，英国政府已经制裁了386名俄罗斯国家杜马议员，因为他们曾支持乌克兰的两个分离主义地区卢甘斯克和顿涅茨克“独立”。

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特拉斯本周对华盛顿进行了访问，并与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）及国会山两党领袖进行了会晤。英国外交部周五发布的声明指出：“外交大臣特拉斯今天（3月11日星期五）制裁了386名国家杜马（俄罗斯议会下院）成员，因为他们支持乌克兰分离地区卢甘斯克和顿涅茨克。新的制裁措施将禁止名单上的人到英国旅行，获取在英国境内的资产，并在这里做生意。”俄罗斯国家杜马在2月批准了承认卢甘斯克和顿涅茨克地区“独立”的条约，并授权俄罗斯军队在那里长期驻扎，作为俄罗斯全面入侵乌克兰的借口。

特拉斯在声明中表示：“我们的目标是那些参与普京非法入侵乌克兰的同谋以及支持这场野蛮战争的人。我们不会放松压力，将继续通过制裁拧紧俄罗斯经济的螺丝。与我们的盟友一起，我们坚定地站在我们的乌克兰朋友身边。我们将继续以人道主义援助、防御性武器和在国际上孤立俄罗斯的外交工作来支持乌克兰。”

英国外交部表示：“今天宣布的指定（制裁措施）是建立在昨天对普京核心圈子的关键寡头的打击上，以及英国引入新的权力来拘留俄罗斯飞机和禁止航空物品出口。自俄罗斯入侵以来，英国已经制裁了500多名俄罗斯最重要和最有价值的个人、实体和子公司，使英国的制裁名单上的总人数超过800人。这包括对18个俄罗斯主要寡头实施的旅行禁令和资产冻结，其总价值超过了300亿英镑。”

特拉斯周四还在访美期间于华盛顿智库大西洋理事会发表了题为“自满的时代已经过去”的演讲。特拉斯在演讲中说：“在20世纪90年代末，我在壳牌公司工作，我的第一个角色是在弗吉尼亚州诺福克的一个船舶翻新项目，就在这里的南部。我负责监督两艘因缺乏需求而被停用的液化天然气船。当时在石油行业，我们模拟的油价是每桶10美元，而今天它正朝着每桶200美元的方向发展。这感觉就像一个不同的世界。”

特拉斯说：“我们认为，能源危机、扩张主义和地缘政治纷争已经过去。我们以为和平与稳定是不可避免的——不是我们必须努力和投资的东西。现在，这些幻想已经破灭了。而我们正在为这些年的自满情绪付出代价。俄罗斯在众目睽睽之下建立了自己的能力，在格鲁吉亚、克里米亚和其他地方违反了自己的承诺，并逍遥法外。我们知道普京在做什么。”

特拉斯说：“我们获得了情报，普京公开宣布了他对乌克兰的计划。他把他的意图以白纸黑字写下来，放在克里姆林宫的网站上。但我们都很难相信。好吧，我们现在相信了。世界已经觉醒了。自满的时代已经结束。我们必须站起来迎接这个时刻。我们必须保证，我们永远不会再允许这种侵略行为不受控制。这意味着现在就采取行动。这意味着要强硬，因为我们知道，如果我们不这样做，代价就会上升。”

特拉斯说：“公众了解这一时刻的严重性。他们看到了这种对欧洲民主国家的野蛮和非法入侵所造成的可怕痛苦，他们认识到世界已经改变。普京不仅对乌克兰人民，而且对我们社会的基础和我们赖以生存的规则：主权、民主、《联合国宪章》发起了全面的攻击。他已经动摇了全球安全的架构。”

特拉斯说：“对乌克兰的入侵是一次规模与9/11相同的范式转变。而我们今天的反应将为这个新时代设定模式。如果我们让普京的扩张主义不受挑战，它将向世界各地的潜在侵略者和专制者发出一个危险的信息。而我们根本不能允许这种情况发生。”

特拉斯说：“我们必须从侵略者唯一了解的是实力这一原则出发。而我们必须共同努力，确保普京在乌克兰败下阵来。普京认为，他的坦克会随意开进基辅。相反，他面临着激烈的、有组织的和顽强的抵抗。在霍斯托梅尔机场，在哈尔科夫，在马里乌波尔和其他地方，英勇的历史已经写下了新的篇章。我向乌克兰人民的勇敢和泽伦斯基总统的卓越领导表示敬意。普京还期望世界会变得迟钝和分裂。相反，他所遇到的是政治团结和力量的重新崛起。”

特拉斯说：“在联合国大会上，141个国家投票谴责俄罗斯的行动。普京的唯一支持者是叙利亚、厄立特里亚、白俄罗斯和朝鲜。我们从未想过，俄罗斯这个伟大的国家会沦落到这个地步：除了厄立特里亚，它唯一的盟友现在是一个附庸国、一个流氓国家和一个战争罪犯。普京被避开了，被孤立了。他已经使他的国家成为全球的贱民。随着乌克兰的情况变得更加艰难，我们将继续增加我们的支持。”

特拉斯说：“英国是第一个向乌克兰提供致命军事援助的欧洲国家，我们也是一个最大的人道主义捐助国。美国、德国、瑞典、芬兰、波兰、欧盟和其他国家也都加大了力度。我们的协调制裁是前所未有的，而且是压倒性的切断了普京的战争机器的资金，使他在国内面临越来越大的压力。英国、美国、欧盟、日本和加拿大一致行动的事实使这一行动具有难以置信的规模。它已经是真正的全球行动。甚至瑞士也放下了其历史上的中立地位。新加坡自1970年代以来首次实施了双边制裁。”

特拉斯说：“在英国，我们已经实施了我们历史上最严厉的一揽子制裁措施，打击了200多个个人、实体和子公司，包括普京本人。我们已经打击了价值3000亿英镑的俄罗斯银行资产——比任何其他国家都多。本周，我们改变了英国的法律，使我们能够对普京身边的寡头和其他人采取更严厉的行动。今天，我们已经制裁了罗曼·阿布拉莫维奇和其他主要的寡头，表明我们将毫无畏惧和不偏袒地采取行动。这种努力是惊人的，而且是团结一致的。我们已经做了大量的工作。”

特拉斯强调：“但让我清楚地表明，我们做得仍然不够。我们必须加倍努力，我们必须加大对普京的全球压力。我们必须进一步加强制裁，包括全面禁止SWIFT（国际结算系统），冻结所有俄罗斯银行资产，并鼓励更多国家加入这一努力。我们希望出现这样的局面：他们无法获得他们的资金，他们无法结算他们的付款，他们的贸易无法流动，他们的船只无法停靠，他们的飞机无法降落。”

特拉斯说：“我们必须共同努力，确保在国际刑事法院伸张正义，让普京为其骇人听闻的行为负责。而且，我们必须做更多的工作来提供防御性武器，并对日益严重的人道主义紧急情况作出反应。我们将做到这一切。我们将为全球安全塑造这个新的全球时代。”

特拉斯说：“如果我们要说服普京和未来的普京相信我们是认真的，我们需要以不同的方式做事。首先，我们必须结束将我们的经济和安全置于恶意行为者的风险和摆布之下的战略依赖性。欧洲仍然严重依赖俄罗斯的能源。这为普京提供了一个重要的收入来源，这必须结束。我们与美国一起宣布，我们将逐步停止进口俄罗斯石油。我欢迎欧盟计划在今年将俄罗斯天然气的进口量减少2/3。”

特拉斯说：“我们正在与我们的七国集团伙伴合作，一劳永逸地削减这种依赖性，对俄罗斯能源进口的比例设置上限，并承诺随着时间的推移将其降低。而且，我们需要研究如何帮助那些特别依赖俄罗斯能源的国家，以及如何增加其他地方的供应。这将需要共同的承诺，随着时间的推移。这将需要对新的基础设施进行更多的能源投资，也需要生产商愿意出口更多的产品。我对拜登总统承诺从美国储备中释放3000万桶石油表示赞赏。但我们也必须关注其他依赖性领域。无论是矿物还是稀土金属，我们都应该努力在未来问题出现之前预防。”

特拉斯说：“第二，我们需要加强我们的威慑力。在英国，我们去年大幅增加了我们的国防开支，为这个竞争更加激烈的时代做好准备，认识到俄罗斯是最严重的威胁。我们是北约在欧洲的最大贡献者。而且我们正在将英国在爱沙尼亚和波兰的部队数量增加一倍。美国继续在北约的开支方面发挥着领导作用。而其他国家也在加紧努力——我们看到了真正的目标一致。我赞扬德国增加军事开支的历史性决定。但事实上，我们都需要走得更远。许多国家仍然没有达到他们将GDP的2%用于国防的目标。让我们弄清楚，这是一个最低限度。在冷战时期，我们的支出要多得多：高达（GDP的）5%以上。”

特拉斯说：“我们应该准备好不惜一切代价来应对今天和明天的挑战。我们必须加倍努力，加强北约的东翼。我们必须支持那些可能成为普京侵略的下一个目标的非北约国家——比如我们在高加索和西巴尔干的朋友。我们必须深化我们在其他领域的伙伴关系，比如澳英美三边安全协议（AUKUS），我们与澳大利亚的三边伙伴关系，或者我们与加拿大和其他国家的合作，以促进北极圈的安全。”

特拉斯说：“北约的《联盟战略概念》和美国的国家安全战略在指明前进方向方面将是至关重要的。我们需要确保我们的全球安全架构适合新时代的需要。我们必须在规则最薄弱的地方：技术、太空和网络空间引领一个新的全球共识。而且我们必须加强我们的军备控制制度并使之全球化。”

特拉斯说：“我们不知道下一个威胁可能出现在哪里；我们知道，任何地方的冲突都会威胁到各地的安全。欧洲-大西洋和印度-太平洋的安全是不可分割的。中国在这场辩论中占据了重要位置。北京正在增加其自信，并以极快的速度扩大其武装部队。他们声称采取不干涉政策。他们声称尊重主权，并拒绝在联合国支持俄罗斯的侵略行为。我们希望看到他们贯彻这些主张。”

特拉斯说：“第三，我们需要在全世界发展更强大的联盟。英国正在深化我们的全球经济、外交和安全联系。而且，我们需要看到整个自由世界伸出援手。我们正在团结那些在联合国投票谴责俄罗斯行动的141个国家，我们正在说服那些弃权的国家坚定他们的决心。我们需要吸引更多的国家加入那些准备为主权而战的国家的轨道。”

特拉斯说：“过去，我们忽视了其中一些国家的战略重要性：包括印度-太平洋、非洲和海湾地区的伙伴。他们希望有其他选择，而不是与那些用债务加载其资产负债表的专制政权合作。因此，我们必须通过英国国际投资、美国的倡议、建设更美好的世界以及来自志同道合的伙伴的其他倡议提供一个替代方案。而且，我们不应该让任何东西减损我们的团结。这就是为什么我们必须解决《北爱尔兰议定书》的问题。”

特拉斯说：“《贝尔法斯特协议》（受难日和平协议）的所有签署方都致力于实现北爱尔兰的和平与稳定。英国坚决反对硬边界。贝尔法斯特（耶稣受难日）协议》保护东西方的关系以及南北的关系。然而，目前，该议定书正在造成社区之间的不平衡。”

特拉斯说：“英国提出的建议是在保护欧洲单一市场的同时，使自由贸易在英国境内流动。我们的目标是，该议定书能够得到所有社区的支持，并确保北爱尔兰的民主机构能够发挥作用。而我们将需要各方增强政治意愿来实现这一目标，以及欧盟的务实态度。”

特拉斯说：“我希望我们大家一起努力解决我们的分歧，并专注于我们所面临的威胁，对欧洲稳定和安全的直接威胁。我们的最终目标，与我们所有的盟友合作是使世界对自由和民主安全。跨大西洋关系在此至关重要。英国和美国一直处于欧洲和全球安全的中心——与我们在欧盟、加拿大和日本的朋友一起处于一个强大的七国集团的中心。”

特拉斯说：“我们站在一起面对世界各地的侵略：从南中国海到东欧。拜登总统和约翰逊首相正在处理这项任务。这就是为什么去年在康沃尔，他们签署了《新大西洋宪章》。他们承诺为21世纪更新国际合作的架构。他们还承诺支持民主、主权和领土完整。普京应该注意了。我们不会休息，直到他在乌克兰失败，国家的主权得到恢复。普京必须输，因为如果他不输，后果是巨大的。”

特拉斯说：“因此，我们将不断加强我们的反应，以决心取代怀疑，以信念取代自满。我们决不能再放松警惕。我们将采取强硬态度，不是因为我们想要冲突，而是因为我们想要防止冲突。态度强硬，才能获得和平。在这个全球安全的新时代，让这成为我们的号召力。”