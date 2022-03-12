乌克兰在北京冬残奥奖牌累累 乌残奥主席称使命是呼吁和平

乌克兰/冬残奥会

乌克兰残奥代表队参加在中国北京举办的冬残奥，至此获得10金10银8铜，金牌榜与奖牌榜均暂列第二的好成绩。引领全团参赛的乌克兰残奥委会（UPC）主席苏什科维奇（Sushkevych、67岁）日前接受共同社采访，表示现在正是向世界呼吁和平重要性的时候。

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据共同社报道称，乌克兰残奥委会主席接受采访称使命是呼吁和平。

关于在北京冬残奥会上持续获得好成绩的乌克兰体育代表团，引领全团的乌克兰残奥委会（UPC）主席苏什科维奇（Sushkevych、67岁）日前接受共同社采访，表示“现在正是向世界呼吁和平重要性的时候。我想，这是乌克兰队的使命”，讲述了参赛意义。

虽然乌克兰队在奖牌总数上取得了暂居第二、仅次于中国队的好成绩，但却看不到结束战争之路。苏什科维奇说：“运动员的家人有的停留在轰炸激烈的城市，有的寄身于国境附近的公共设施。虽然大家期待能尽早重逢，但并不容易。”他还表示“无法如愿确保回国前的住处。（离境中国后的）食物和物资也不足够”，他呼吁日本给予更多支援。

该报道说，关于日本，他表示：“队伍的成功始于1998年的长野冬残奥会，也是我的出发点。日本是最重要的友好国之一。感谢大力支持。”

考虑到俄罗斯强行吞并乌克兰南部克里米亚半岛，他指出：“日本也与俄罗斯抱有北方四岛领土问题。乌克兰人都认为北方四岛属于日本。”

据该报道，苏什科维奇从约25年前起担任UPC主席，致力于发展乌克兰残疾人运动和提高运动员地位，作为促使乌克兰成为残奥会强国的核心人物而闻名。