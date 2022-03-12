乌克兰战争扩大危险：乌克兰警告称俄罗斯唆使白俄罗斯卷入侵略战争

乌克兰/俄罗斯/白俄罗斯

乌克兰指控俄罗斯从乌克兰空域对白俄罗斯发动空袭，试图借此让莫斯科盟友白俄卷入这场战事。乌克兰表示，白俄罗斯可能正在计划入侵乌克兰。乌克兰军方11日指控俄罗斯军机从乌克兰空域对白俄边境村庄开火，借此作为白俄对乌克兰发动攻势的借口。卢卡申科已说“俄国部队若遭到攻击，白俄罗斯部队会前来支援”。

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乌克兰警告，俄国欲让盟友卷入战事，白俄罗斯恐怕正计划入侵乌克兰。据中央社引述消息报道称，乌克兰11日指控俄罗斯从乌克兰空域对白俄罗斯发动空袭，试图借此让盟友白俄卷入这场战事。

路透社消息说，白俄罗斯在2月24日俄罗斯入侵乌克兰前后都充当俄罗斯军队、导弹和战机的中途站，但尚未部署自己的部队参战。乌克兰军方11日指控俄罗斯军机从乌克兰空域对白俄边境村庄开火，借此作为白俄对乌克兰发动攻势的借口。

乌克兰空军司令部透过网络声明表示：“这是挑衅！其目的是要让白俄罗斯共和国武装部队卷入这场战争，与乌克兰交战。”

乌克兰国家战略通讯中心（State Centre for Strategic Communications）指出，俄军在乌克兰空域对白俄村落发动攻击的时间点，正值白俄领导人卢卡申科（Alexander Lukashenko）在莫斯科会见俄国总统普京（Vladimir Putin）之际。乌克兰国家战略通讯中心透过声明表示，卢卡申科与普京会谈的结果，有可能是白俄罗斯跨越乌克兰北部边界发动攻击。

乌克兰的声明指出：“根据初步资料，白俄罗斯部队有可能于3月11日晚间9时加入侵略行动。”

据法新社说，美国国防部11日稍晚表示，美方尚未看到俄罗斯亲密盟友白俄部队在乌克兰境内的证据。据五角大厦发言人柯比（John Kirby）向媒体表示：“我们尚未看到白俄军队或武力进入乌克兰境内的任何迹象。”但柯比指出：“我们没有追踪到白俄部队即将介入的任何迹象，但这并不代表不可能或不会发生这种事。”

柯比还说，美国已注意到白俄总统卢卡申科的言论；卢卡申科已说“俄国部队若遭到攻击，白俄部队会前来支援”。柯比表示，“这是他（卢卡申科）首度谈及白俄罗斯可能参战”，但“目前没有迹象显示他们已经参战或即将参战”。