乌克兰梅利托波尔市长指遭俄军绑架 泽连斯基向马克龙与肖尔茨求救

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乌克兰总统泽连斯基周六今天呼吁法国总统马克龙和德国总理肖尔茨帮助确保乌克兰梅利托波尔市市长获释，基辅方面指控俄罗斯军队前一天绑架了该市市长。

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据法新社今天报道说，据乌克兰总统和议会称，梅利托波尔市市长伊万-费多罗夫周五被占领梅利托波尔的俄罗斯军队绑架，因为该市长 "拒绝与敌人合作"。梅利托波尔市位于乌克兰南部马里乌波尔和赫尔松之间。

乌克兰总统泽连斯基今天在一个视频新闻发布中 说，"昨夜与今天，我们正在与我们的合作伙伴讨论我们市长的情况。我们的要求很明确：必须立即释放他（......）我已经给德国总理肖尔茨打了电话。我也已经和法国总统马克龙总统谈过了（......），我将和所有必要的人谈，以使我们的市长得到释放。"泽连斯基在乌克兰总统府发布的一段视频中说，“我们期待世界各国领导人向我们展示他们如何能够施加影响。”

根据乌克兰议会拉达的说法，市长是在该市的危机中心处理供应问题时被捕的。据泽连斯基总统说，2000名乌克兰人周六在梅利托波尔示威，反对俄罗斯入侵，并要求释放他们的市长。

据乌克兰总统泽连斯基称，你们听到了吗，莫斯科？他在视频中说：“如果2000人在梅利托波尔示威反对占领，那么你们在莫斯科应该有多少人反对战争？”

在2月24日开始的俄罗斯入侵乌克兰之前，乌克兰梅利托波尔的人口刚刚超过150,000。

据泽连斯基说，俄罗斯正在遭受 "几十年来最大的损伤"。他指："俄罗斯从未在几天内损伤过这么多军人。世界上大多数军队都没有俄罗斯自入侵乌克兰以来所损失的装备数量。”

自3月2日以来，俄罗斯没有提供任何有关其损失的数字，当时它承认其队伍中有近500名士兵被杀，1600人受伤。