乌克兰遭侵战争把默克尔拉下神坛

乌克兰/俄罗斯/默克尔

在俄罗斯进攻乌克兰之前不久，德国前总理默克尔（Angela Merkel）还被吹捧为德国人眼中最有可能说服俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）放下干戈的人选。然而，当俄罗斯炮弹开始落在乌克兰领土上，默克尔的16年执政生涯也蒙上阴影，如今有些观察家质疑，她过去对普京的和缓政策是否实际上弱化了德国，甚至欧洲。当然也有为默克尔说情者，称默克尔执政长时间受社民党制肘，而德国社民党才是一贯亲俄罪魁祸首。问题是，德国基民盟与社民党都倒在普京脚前，才是德国最要检讨的问题。

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据法新社今天引述德国媒体评论报道称，俄侵乌战争牵扯德国国防能源问题，默克尔当年决策引发辩论。默克尔曾被奉为自由世界领袖，但也有人指责中间偏右的她让欧洲愈来愈仰赖俄罗斯能源，且忽略了德国国防力量，默克尔似乎误判了普京的野心，而这会带来毁灭性的后果。

偏保守的德国「世界报」（Die Welt）向来对默克尔不假辞色，这家媒体批评，默克尔推动外交，企图用协议和商业合约来束缚政权，如今看来是个错误。「世界报」提到：「德国和欧洲过去几天所经历的一切，根本背离了默克尔透过与暴君签署协定来确保和平自由的政策。」

德国2014年的天然气进口总量中，有36%来自俄罗斯，不到10年，这个比例提高到目前的55%，显见德国对俄罗斯的能源依赖程度愈来愈高。备受争议的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）也是在俄罗斯并吞原属乌克兰的克里米亚（Crimea）之后敲定。于是，在美国及其他盟国针对俄罗斯石油和天然气实施制裁措施之际，德国几乎不知所措。

此外，德国多年来在军事上投资不足，也削弱了德国国防形象。美国等盟国对此愤愤不平，他们一再催促德国这个欧洲最大经济体达到北大西洋公约组织（NATO）所要求的国防支出目标，也就是至少要占国内生产毛额（GDP）的2%。

德国前防长康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）是默克尔最亲近的幕僚之一，连她都谴责德国多年未能加强军力，是「历史性挫败」。据康坎鲍尔推文说：「经历过格鲁吉亚、克里米亚、顿巴斯（Donbas）事件之后，我们仍未准备任何真正能吓阻普京（的方式）。」她提到的地区都是俄罗斯在默克尔掌权期间进犯的目标。

该报道称，德国前总理施罗德（Gerhard Schroeder）与普京有私交，不久前还拒绝辞去他在俄罗斯石油公司（Rosneft）和俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）的要职，因而引来非议。

不过，批评默克尔的人说，最早展开北溪天然气1号管线（Nord Stream 1）计划的是施罗德没错，但默克尔也放行了北溪2号计划。北溪2号计划规模达110亿美元，争议点在于它绕过了乌克兰，导致基辅当局拿不到天然气过境费。在俄罗斯于2月24日入侵乌克兰后，这项计划已被搁置。

「据南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）指出，默克尔积极寻求与俄罗斯建立密切的经济关系，导致德国仰赖俄国能源，她犯下的错误如今结成苦果，必须承担责任。

在地缘政治方面，默克尔政府2008年无视美方力劝，不愿让格鲁吉亚和乌克兰加入北约，这个决定现在也被拿出来检视。

但总部设在华府的「德国马歇尔基金会」（German Marshall Fund）中东欧部门主任佛布里希（Joerg Forbrig）认为，默克尔并没对普京抱持过于天真的想法，她很清楚普京为人及俄罗斯现况，只是在她掌权16年的12年间，她都必须在执政联盟伙伴「社会民主党」（Social Democrats）施加的压力下做决定，而社民党又倾向与俄国交好。

虽然有些分析师指责默克尔在能源议题上犯了明显错误，但他们也说，俄罗斯问题不会撼动默克尔的整体政治成就，一般还是会认为她多次带领德国度过危机，且一直努力维持欧盟团结。

柏林的赫尔提行政学院（Hertie School of Governnance）国际关系教授韩克（Marina Henke）指出，这是因为，在德国过去对待俄罗斯的立场上，社民党该负的责任要比默克尔大的多。

佛布里希也提到，默克尔曾在一场会议中告诉白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya），不要过度期待身为德国总理的她能帮多少忙，因为她斡旋的空间「比许多人想像的小很多」。佛布里希说，默克尔「非常准确地知道自己权力有所局限」。