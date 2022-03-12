乌军方指又一俄少将在战争中阵亡 美国防部重启快速反应小组加快提供武器

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乌克兰武装部队3月11日通过推特表示，俄东部军区第29军司令安德烈·科伦斯尼科（Andrei Kolesnikov）在战争中阵亡。一位西方国家的官员当天向路透社证实，第三名俄罗斯少将在乌克兰的战斗中被杀。据该官员称，可能有大约20名俄罗斯少将参与入侵乌克兰的行动中。

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乌克兰武装部队周五在推特上发布信息说：“俄罗斯占领者在对乌克兰的战争中继续失去他们的军官。武装部队设法消灭了东部军区的司令安德烈·科列斯尼科夫少将。”据路透社报导，一位西方国家的官员向记者证实，第三名俄罗斯少将在乌克兰的战斗中被杀。据该官员称，可能有大约20名俄罗斯少将参与入侵乌克兰的行动中。这位官员说，这可能表明俄罗斯“部队无法自己做出决定，缺乏对形势的认识，或者他们害怕前进，这时更多的高级军官会站出来从正面领导。”

据美国有线电视新闻（CNN）报导，根据俄罗斯国防部的网站显示，科列斯尼科夫是俄东部军区的司令官。一位西方国防官员指出，在整个叙利亚冲突期间，只有三名俄罗斯高级参谋军官被杀，并估计俄罗斯此时在乌克兰战场上总共会保持20名少将。这位官员对乌克兰人的抵抗力量表示敬意，特别是在基辅和米科拉夫周围，俄罗斯人包围这些城市的企图在这里受挫。

美国一位高级国防官员周五说，乌克兰空军在地面上还剩下大约56架战斗机，这大约是乌克兰空军在俄罗斯入侵前拥有的固定翼飞机能力的80%。这位美方官员向媒体表示，乌克兰在对俄罗斯的战争中不必过多依赖他们的固定翼战斗机，因为他们已经使用了其他能力，包括无人机和地对空导弹，来反击俄罗斯的空军。这位官员说，乌空军每天飞行约5至10架次，而俄空天军每天飞行大约有200架次。

这位官员称：“乌克兰人在如何自卫以及如何利用他们所拥有的空中力量方面再次表现得非常有创意。坦率地说，他们还没有证明他们需要做的比他们正在做的更多。他们已经非常有效地使用了他们所拥有的工具，非常有创造性。而这些都对俄罗斯的空中力量产生了良好的影响。”

乌克兰政府连日来多次呼吁北约向其提供战机或在乌克兰领空设立“禁飞区。”这位美方国防官员说，除了乌克兰的固定翼战斗机之外，乌克兰人还有效地利用了无人机，并指出它们很“便宜”，可以在雷达覆盖范围以下飞行。该官员说：“这是一个非常灵活的平台，他们正在使用它们，特别是针对俄罗斯的地面部队，效果非常好。”

该官员还表示，乌克兰人正在使用地对空导弹“非常有效地”对付俄罗斯军队。该官员说：“他们正在小心翼翼地射击，他们正在四处移动东西，他们非常灵活。而且这被证明是有效的。而且我不只是在谈论移动发射器，我也在谈论使用肩射地对空能力。”

据CNN稍早报道，美国一名高级国防官员周五告诉记者，美国为乌克兰提供的一批安全援助将在未来24小时内抵达欧洲。该官员说：“我们将继续以最快的速度和尽可能多的方式向乌克兰输送资源。美国还在努力协调来自其他国家对乌克兰的安全援助。”

该官员说：“不仅仅是我们。其他14个国家也在提供，在双边基础上向乌克兰提供资源。我们正在帮助协调这一点。我们正在努力为他们提供......我们知道他们最需要的东西，现在主要是防空和反装甲的弹药。”

据《华盛顿邮报》周五报导，拜登政府在扩大乌克兰在与俄罗斯冲突中拥有的武器库的压力下，正在与欧洲盟友合作，以加快将更先进的防空系统和其他军备运入战区。

报导指，在美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）计划下周前往布鲁塞尔与北约盟国和斯洛伐克会面之前，双方正在进行讨论，斯洛伐克与波兰和罗马尼亚已表示愿意向乌克兰转让军事物资。斯洛伐克还拥有S-300防空导弹，该系统可用于击落敌方飞机，是乌克兰人熟悉的武器之一。

一位熟悉情况的欧洲高级官员说，乌克兰已经在寻求获得S-300防空导弹。这名官员说，目前正在就这种可能性进行谈判，但关于是否有可以过关的问题仍然存在。这位欧洲官员说，奥斯汀即将对斯洛伐克进行的访问可能会被用来争取更多的协议，以利用其铁路促进人道主义援助和燃料更快地运入乌克兰。

与附近的其他一些国家不同，斯洛伐克有一个航运中心，既可以使用欧洲标准轨距的铁路，也可以使用乌克兰使用的宽轨距的铁路，这使它成为一个有吸引力的选择。

据路透社引述熟悉这项工作的三位人士的话报导，五角大楼正在重启一个特别小组，以应对新武器销售需求的增加和美国盟友之间转让现有武器的请求，因为包括乌克兰在内的国家在俄罗斯入侵后争相获得武器。

消息人士说，美国国防部采购和维持系统办公室一直在处理欧洲盟友的更多军事物资需求，他们希望通过第三方转让向乌克兰运送武器，或购买武器以加强自己的防御。

消息人士说，五角大楼的快速反应小组在最近几天恢复了工作，以协调和解决围绕销售和转让的官僚主义问题，同时优先处理来自盟国的请求。在五角大楼努力应对快速变化的武器交易和转让情况时，此前没有报道过这项工作。美国国防部在特朗普政府时期曾使用过快速反应小组。