乌梅利托波尔市长遭俄军绑架 泽连斯基：这是反民主的罪行

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乌克兰总统泽连斯基3月11日在社交媒体脸书上发布的一段视频中说，乌克兰东南部城市梅利托波尔的市长被俄军绑架是“反民主的罪行”。

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当天稍早，有人在附近街区的监控录像中看到梅利托波尔市市长伊万·费多罗夫（Ivan Fedorov）被武装人员带离该市的一座政府大楼。不久之后，由俄罗斯支持的卢甘斯克州检察官声称，费多罗夫犯有恐怖主义罪行，正在接受调查。”乌克兰最高拉达在其推特账户上发布：“一群十人占领者绑架了梅利托波尔市长伊万·费多罗夫。”报告还说：“他拒绝与敌人合作。”据消息人士称，他是在扎波罗热以南约120公里处的城市危机中心处理供应问题时被带走的。

泽连斯基表示，押走费多罗夫是 “侵略者软弱的表现”。泽连斯基说：“他们没有在我们的土地上找到任何支持，尽管他们指望着它。因为多年来他们一直在自欺欺人，说乌克兰的人们应该是在等待俄罗斯的到来。这里是乌克兰。这里是欧洲。这里是一个民主的世界。”

泽连斯基补充说，对梅利托波尔市市长的拘留“不仅是针对某个人，不仅是针对某个社区，也不仅是针对乌克兰”。他补充说：“这是对民主的犯罪行为。”乌克兰外交部强调，拘留费多罗夫是“战争罪”，称《日内瓦公约》禁止劫持平民人质。

乌克兰外交部在一份声明中说：“我们呼吁国际社会对伊万·费多罗夫和其他平民在乌克兰被绑架事件立即作出反应，加大对俄罗斯的压力，迫使其结束对乌克兰人民的野蛮战争。”

该机构还表示，乌方的执法机构仔细记录了绑架梅利托波尔市市长以及俄罗斯占领者在乌克兰的数百个其他战争罪行的事实。乌克兰外交部说：“那些犯有这种罪行和其他罪行的人将被绳之以法。”