俄罗斯/乌克兰

据俄罗斯克里姆林宫表示，当西方对俄罗斯的关切采取行动时，乌克兰冲突就会结束。此前，俄罗斯一再对乌克兰东部平民被杀和北约东扩表示关切。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，克里姆林宫称当西方认真对待俄罗斯的关切时乌克兰冲突就会结束。在被记者问及这场危机将如何结束时，克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)阐述了俄罗斯的立场。他说，克里姆林宫称当西方认真对待俄罗斯的关切时乌克兰冲突就会结束。他认为乌克兰正在与美国和其他盟友讨论莫斯科的要求。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫称，“俄罗斯向乌克兰提出了解决这些问题的具体要求。据我们所知，乌克兰方面正在和他们的顾问讨论这些要求，主要是美国和欧盟国家，”他还说，“让我们希望。这些问题需要解决。然后一切都会结束。”

据佩斯科夫说:“在过去的八年里，我们一再试图要求我们的西方同行向基辅施加压力，迫使基辅停止在顿巴斯杀害人民，并履行明斯克协议。”

佩斯科夫说，“此外，在过去的几十年里，在你们把你们的军事设施向我们的方向靠近后，我们的国家一再表明我们如何感到危险。我们不喜欢它，我们感到危险，我们不能对此视若无睹：你们为什么要这样做呢？我们没有得到答复。”

佩斯科夫说，“我们需要找到解决这两个问题的办法。俄罗斯向乌克兰提出了解决这些问题的具体要求。”