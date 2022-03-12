俄军侵略乌克兰多有失利 传普京怒关情报2头目禁闭

俄罗斯/普京

俄罗斯入侵乌克兰不若预期顺利，英国媒体披露俄罗斯联邦安全局（FSB）局长与副局长已遭居家软禁，显示俄国总统普京对情报单位的事前研判大感光火。

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据中央社引述英国泰晤士报披露俄罗斯联邦安全局局长与副局长遭居家软禁，显示俄国总统普京不满对攻打乌克兰的事前研判而大感光火。

泰晤士报引述一名熟悉俄国情报圈的权威专家指出，俄国联邦安全局长贝塞达（Sergey Beseda）、副手博尤赫（Anatoly Bolyukh）双双遭居家软禁。追踪俄国联邦安全局及相关单位的调查网站Agentura，也由主编索达托夫（Andrei Soldatov）引述俄国联邦安全局内部消息来源证实此事。

据索达托夫告诉泰晤士报，俄国联邦安全局里大部分人都是靠父母、祖父母曾任职的裙带关系进入，且都是在好学校混不下去而在家自学者，素质很差。

流亡的俄国人权社运人士奥塞奇金（Vladimir Osechkin）也证实，俄国联邦安全局干员还在莫斯科搜索20多个处所，追查其他关系人。

英国每日邮报（Daily Mail）也报道指出，普京因恼怒安全局未能事先警告乌克兰会出现坚决抵抗，将贝塞达与博尤赫软禁。

据称俄国联邦安全局相关部门战前告诉普京，乌克兰很脆弱、国内到处满是新纳粹团体，一开战很快就会投降，普京如今把战事旷日费时与俄军伤亡累增怪罪到安全局头上。

据每日邮报还指出，据称普京还解职了几名高阶将领。