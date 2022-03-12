俄军收紧对基辅包围 持续轰炸乌克兰其他地区

俄罗斯/乌克兰

美国Maxar Technologies提供的多光谱卫星图像显示，2022年3月11日星期五，在乌克兰霍斯托梅尔，安东诺夫机场遭到俄军轰炸，燃料储存罐遭轰炸起火。

俄罗斯军队周六收紧了对基辅的控制，并继续轰炸乌克兰其他城市，袭击了米科拉耶夫的几家医院和战略港口城市马里乌波尔，该城市已经被近两周的围困轰炸所破坏。星期六乌克兰平民伤亡还没有报告，乌克兰外交部长德米特罗-库莱巴说，他认为昨天周五被杀害的乌克兰平民人数为1582人。

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据法新社记者报道，在乌克兰南部港口城市米科拉耶夫Mykolayev，俄军炮击持续了一整夜，击中了一家癌症治疗中心和一家眼科医院。该医院院长Dmytro Lagotev说：“俄军向这些平民区开火，而这里没有任何军事目标。”

周六上午，当地媒体报道，乌克兰各地，包括基辅、敖德萨、第聂伯罗和哈尔科夫，都响起了轰炸与空袭警报。据地方当局称，俄罗斯的打击在周六上午摧毁了基辅以南约40公里处的瓦西里基夫机场，一个油库也被击中并起火。

被围困十二天的马里乌波尔已经没有食物，也没有水、煤气、电力和通信。无国界医生组织（MSF）称，情况 "几乎是绝望的"。该组织谴责称"这是地球上最严重的人道主义灾难。"

据乌克兰外交部长德米特罗-库莱巴称，他认为至周五，被杀害的乌克兰平民人数为1582人。

据无国界医生在乌克兰的协调员斯蒂芬-科尼什（Stephen Cornish）告诉法新社：包围再围困是一种中世纪的做法。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基周五晚间表示，因俄罗斯军队不允许人道主义援助入境，承诺周六再次尝试将食品、水和药品运入战争灾区。据乌克兰政府称，为了让平民离开，还计划进行一次新的撤离尝试，即向再往北约200公里的扎波罗热撤离。

法新社引述俄罗斯国防部报告称，俄军已向 "哈尔科夫地区被解放的定居点"（东北部）运送了100多吨人道主义援助。

但哈尔科夫一家医院的医生告诉法新社，他们花了两天时间从一名8岁男孩的胃里抽出灰烬，该孩子的家被一枚俄罗斯导弹炸毁。医生仍然没有办法从他的肺里取出所有灰烬。

俄军对平民的攻击引发了新一轮的指控，称俄罗斯正在犯下战争罪。

但普京反过来指责乌克兰军队星期六 "公然违反 "人道主义法。

据乌克兰军队称，俄罗斯人的目标是Kryvy Rig、Kremenchug、Nikopol和Zaporozhie等城镇，但其主要目标是基辅。据乌克兰总参谋部称，目前在首都郊区，俄军正在寻求消除几个地方的防御设施，以 完成对基辅的"封锁"。

在基辅西北郊区，包括Irpin和Bucha，已经遭受了几天的密集炮击，而俄罗斯装甲车正从东北方向推进。法新社记者周六在基辅看到，首都东面升起了一排厚厚的黑烟。

乌克兰总统顾问米哈伊洛-波多利亚克周五称基辅是 "被围困的城市"，称基辅是乌克兰的 "抵抗的象征"。

俄罗斯军队报告了在顿巴斯（乌克兰东部）分离主义地区前线的进展，声称已经摧毁了 "总共3491个乌克兰军事基础设施"，包括 "123架无人驾驶飞机，1127辆坦克和其他装甲战车"。

据乌克兰总参谋部在脸书上说，自2月24日俄罗斯开始入侵以来，俄罗斯已经损失了超过12000名士兵和1205辆坦克。

据乌克兰总统泽连斯基总统说，这些 "巨大 "损失包括 "近60架飞机和80多架直升机"，泽连斯基呼吁在这场争取独立的爱国战争中不会降低防御强度。据泽连斯基说，"敌人 "现在正在呼吁 "预备役人员、应征者、雇佣军"上阵。

据联合国难民事务高级专员称，自2月24日以来，有近260万人逃离乌克兰，还有约200万人在乌克兰国内流离失所。

据基辅报道，沃洛迪米尔-泽连斯基周六呼吁法国总统马克龙和德国总理肖尔茨帮助确保乌克兰梅利托波尔市市长获释，他在前一天被俄罗斯人绑架。泽连斯基说：“我们期待世界各国领导人向我们展示他们如何能够施加影响。”

泽连斯基呼吁北约干预没有获得响应，但西方阵营却向基辅输送资金和军事援助。周五，美国总拜登再次排除了对拥有核武器的俄罗斯采取直接行动的可能性，警告说这将导致 "第三次世界大战"。但他也警告说，如果俄罗斯在乌克兰使用化学武器，它将付出 "高昂的代价"。

法新社说，西方国家把重点放在经济压力上，并在周五加强了经济制裁，为对莫斯科征收惩罚性关税开辟了道路。华盛顿还宣布禁止俄罗斯的标志性产品，如伏特加、海产品和钻石。美国和欧盟也决定停止向俄罗斯出口奢侈品。

法国总统马克龙周五在巴黎附近的凡尔赛宫举行的欧盟领导人峰会后警告说，制裁的升级可能会继续。俄罗斯航天局局长德米特里-罗戈津(Dmitry Rogozin)警告说，制裁可能会影响到国际空间站的俄罗斯部分，从而导致国际空间站崩溃。

法新社说，与此同时，外交渠道仍然开放：据法国总统府称，马克龙和肖尔茨周六再次与普京电话会谈。在周四以这种形式举行的前一次电话会议上，法国和德国均 "要求俄罗斯立即停火"。