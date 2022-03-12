俄国能源：德国经济部长拒绝实施进口禁令

德国/乌克兰/俄罗斯

德国对俄国能源的依赖在德国引发辩论。

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据德国广播电台报道，德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）希望在秋季之前，让德国摆脱对俄国煤炭的依赖。但在天然气上，还难以做到这一点。哈贝克在《法兰克福汇报》上表示，如果成功的话，到今年年底，将几乎摆脱对俄罗斯石油的依赖。但在天然气方面，情况比较复杂，因为德国没有自己的液化气进口容量。这位绿党政治家再次拒绝立即实施进口禁令。这里涉及到的问题是：下一个冬天的供应可能出现短缺，经济会衰退，并出现高通胀，数十万人可能失业。

周六，大约100名卡车司机在科隆抗议高昂的汽油和柴油价格。德国联邦货运和物流联合会担心，许多中型公司的生存会因油价飙升受到威胁。如果国家不干预，供应安全就无法维持。

德国总理朔尔茨和法国总统马克龙周六和普京举行了一个多小时的电话会谈，要求普京立即终止战争，但没有取得成果。《明镜》周刊就此报道说，根据巴黎就会谈公布的细节来看，普京显然还不想结束战争，而且继续坚持乌克兰应对冲突负责。普京还指责乌克兰军队公然违反国际人道法，“对持不同政见者进行法外处决”，“劫持人质并以平民为盾牌。”朔尔茨和马克龙为此呼吁普京对基辅政府施加影响，阻止“这些犯罪活动”。

就中国在俄乌战争中的角色，德国《时代》周报认为，中国稳稳地站在俄国这一边。中国官媒，半官媒和受到政府扶持的社交媒体现在正在从事扶持莫斯科的运动。他们展示的战争是：俄国在进行一个合理的自我防卫战，对手是曾在顿巴斯进行残忍的集体屠杀的纳粹国乌克兰。在中国社交媒体上，普京有很多崇拜者。他们都称赞他的魅力，并向他保证，他们对他受到西方国家的孤立表示极大的同情。尽管如此，在中国的网络上，还是有反战和反对普京的声音，虽然他们消失得很快。这些反战的声音来自四面八方。它们来自中国的城市，来自乌克兰，来自欧盟，美国，加拿大等等。它们尝试修正被扭曲的图画。中国的反战者正在从事一项西西佛斯似的工作。在一个由审查，宣传和激进教育塑造出来的社会里，真理之石总会滚下山来。

德国《经理杂志》问道：中国会阻止俄国的国家破产吗？中国国家主席习近平似乎紧密地站在普京这一边。但一旦俄罗斯资金耗尽，“无国界”伙伴关系将面临最严峻的考验。中国将有选择地提供帮助，但中国首先会从俄罗斯的衰败中吸取战略教训并扩大自己的利益。