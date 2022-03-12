意大利扣押俄寡头价值5.3亿欧元的游艇 美官员称或找到普京的游艇

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意大利政府发言人3月12日宣布，意大利金融警察卫队扣押了属于俄罗斯寡头安德烈·梅利尼琴科（Andrey Melnichenko）价值约为5.3亿欧元的超豪华游艇。欧盟近日将梅利尼琴科列入了制裁名单。这艘长150米，排水量接近1.3万吨的“SY A”号被指是世界上最大的帆船游艇。另据《纽约时报》11日报导，美国官员正在审查一艘价值7亿美元的超级游艇的所有权，该游艇目前在意大利海滨城市的一个干船坞中，并认为它可能与俄罗斯总统普京有关。

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安德烈·梅利尼琴科是俄罗斯入侵乌克兰后受到制裁的多名寡头之一。根据欧盟的说法，他“属于俄罗斯最有影响力的商人圈子，与俄罗斯政府关系密切”。因此，梅利尼琴科属于“在为俄联邦政府提供大量收入来源的经济部门”。

欧盟指认梅利尼琴科“是普京最亲密圈子的成员，他正在支持或实施破坏或威胁乌克兰领土完整、主权和独立以及乌克兰稳定和安全的行动或政策”。

在欧盟实施对俄制裁后，意大利政府已经查封了属于多名普京亲信的游艇和别墅，如俄罗斯寡头阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）的撒丁岛别墅。乌斯马诺夫价值6亿美元的游艇此前已被德国政府扣押。

据了解，效仿美英法等国对俄罗斯采取的跟进制裁措施，德国政府也将设立一个专门的工作组来负责扣押其境内属于俄罗斯寡头的资产。据《明镜》杂志周六报导，德国政府将成立一个特别小组，帮助执行对俄罗斯寡头的制裁。

报导称，该小组将设在柏林总理府内，并将与财政部、经济部和内政部协调。据称，德国总理办公室的国务秘书库斯基（Jorg Kukies）将领导这个新的机构。目前，德国还没有扣押游艇、私人飞机或房屋等俄寡头资产的既定程序。

据《纽约时报》报导，美国官员正在审查一艘价值7亿美元的超级游艇的所有权，该游艇目前在意大利海滨城市的一个干船坞中，并认为它可能与俄罗斯总统普京有关。

报导称，美国情报机构没有对这艘名为“Scheherazade”号的超级游艇的所有权作出最终结论，但美国官员表示，他们已经发现初步迹象表明，这艘游艇与普京有关。在美国官员提供这些信息之前，《纽约时报》周二报导说，意大利当局正在调查这艘140米长的船只的所有权，一名前船员说它是供普京使用。

了解情报的人不会描述他们有哪些信息表明这艘超级游艇与普京有关。就美国官员知道普京是否或多长时间使用一次该游艇，了解情况的消息人士不会分享这一信息。美国官员说，普京几乎没有把他的财富保留在自己的名下。相反，他使用名义上由俄罗斯寡头拥有的豪宅和游艇。不过，通过各种空壳公司，普京被指有可能更直接地控制“Scheherazade”号。

美国官员说，在整个新冠疫情期间，普京还在黑海边的俄罗斯度假城市索契度过了大量时间。根据航行记录显示，“Scheherazade”号在2020年和2021年的夏天到索契进行了旅行。

报导称，美国财政部情报与分析办公室和海军情报局都在调查与俄罗斯寡头有关的超级游艇的所有权问题。美国海军发言人和财政部女发言人都拒绝对此发表评论。美国司法部已经成立了一个特别工作组，对受制裁的俄罗斯寡头的资产进行调查。在周五与记者的讨论中，司法部的一位官员说，该特别工作组将调查那些帮助受制裁的俄罗斯官员或寡头隐藏资产的个人。这些人可能面临与违反制裁或国际洗钱指控有关的指控。

此外，根据美国商务部最近公布的规则变化，如果一架飞机或一艘游艇有25%以上是由美国制造的飞机或船舶部件制成，就不能运往俄罗斯。如果一艘游艇在外国，并且符合美国原产或美国制造的产品的定义，它将需要一个许可证才能前往俄罗斯。要实际扣押一艘游艇，美国将需要与一个合作的外国政府协调，就“Scheherazade”号而言，应是意大利以阻止该游艇进入俄罗斯海域。

随着对乌克兰的入侵开始，西方开始对俄罗斯实施制裁，允许资产扣押，一些超级游艇已经撤离了欧洲水域。“Scheherazade”号正在托斯卡纳的一个港口马里纳-迪-卡腊腊(Marina di Carrara)进行维修，截至本周早些时候还在干船坞中，无法开船。报导指，上周，意大利当局曾登上“Scheherazade”号，检查认证文件，试图了解更多关于该船的所有权。该豪华游艇的船长皮尔斯（Bennett-Pearce）本周早些时候说，他将向意大利警方提供泄露游艇所有者的文件。

意大利当局表示，他们正在对“Scheherazade”号的真正所有权进行深入考察。根据一个可能需要长达几周的过程，意大利金融警察将收集证据并提交给一个政府委员会，然后由该委员会决定该船的所有权或使用权是否与制裁名单上的人有关。这种联系可能是对该船很大一部分的直接所有权，或有证据表明朋友、下属或同伙借其名义隐藏被制裁者的所有权，或用于购买该船的资金来自非法利润。如果委员会发现证据符合门槛，金融警察可以扣押“Scheherazade”号。

报导指，虽然美国情报官员一直在关注“Scheherazade”号，但在英国《泰晤士报》早前的文章发表后，审查力度加大。“Scheherazade”号似乎有一艘姐妹船，即“新月”号（ the Crescent），由同一家德国大型奢华游艇制造商乐顺（Lürssen）建造，于2018年投入使用。“新月”号在该公司建造时的项目名称是“雷”。“Scheherazade”号的项目名称是“闪电”。

报导称，与“Scheherazade”号一样，除了一家海外空壳公司外，没有任何公开信息可以确定“新月”号的所有者。“新月”号最后一次广播其位置是在11月2日，当时它似乎正在接近西班牙的巴塞罗那。卫星图像显示，截至3月4日，“新月”号停泊在那里附近的一个为超级游艇服务的码头上。这两艘船都是在开曼群岛注册的，而且都是同一个设计师。