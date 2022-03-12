拜登：普京对乌克兰的战争永远不会是一场胜利

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美国总统拜登（Joe Biden）3月11日在出席活动时就俄罗斯入侵乌克兰的战争表示，“尽管我们不会在乌克兰打第三次世界大战。普京对乌克兰的战争永远不会取得胜利。”他强调：“我想说清楚，我们将确保乌克兰有武器来抵御入侵的俄罗斯军队。”

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拜登周五在宾夕法尼亚州费城出席众议院民主党党团活动时表示：“我要感谢你们向世界展示了一个统一的阵线。当普京发动他的攻击时，他认为他可以分裂北约。他认为他可以从真正地分裂这个国家，分裂西方，分裂美国，分裂党派。我知道一位前大使知道，在那里。 他以为他可以在国内分化民主党和共和党。但他失败了。 他失败了。”

拜登说：“几个月来，美国一直孜孜不倦地工作，以保持我们的盟国和伙伴的团结。正如我们的前大使——感谢上帝，你经常在电视上看到他会告诉你，我真的花了无数个小时，使联盟团结在一起：欧盟、北约和我们所有的盟友，包括我们的亚洲盟友。因此，我们已经能够加大对普京的经济压力，在全球舞台上进一步孤立俄罗斯。”

拜登说：“今天上午，与七国集团：德国、加拿大、法国、意大利、日本和英国一起，我们就最惠国待遇，我们在美国称之为‘永久正常贸易关系’，采取行动，并消除它们。而南希（佩洛西），我知道你最初就想这样做，我把她逼疯了。”

拜登说：“但是，伙计们，我知道我偶尔会让你们感到沮丧，但比我们想行动时更重要的是确保整个北约在一起。他们有与我们不同的弱点。就像在石油禁运中，他们中的很多人不能；我唯一的方法是，花了几周时间来解决。我说，‘我们要封锁石油——俄罗斯石油能源和能源’。我们消耗15%的石油；他们完全依赖它。没有俄罗斯的石油，他们会发现自己处于一个被扼杀的位置，其方式远远超过了我们所做的任何事情。 ”

拜登说：“因此，我花了很长时间与我的同行们坐在一起，说：‘听着，我们要封锁石油，但我不打算要求你们这样做’。 我要对你说：‘你做你能做的。我将解释为什么你们做同样的事情是不合理的。 同时，我们将帮助你们通过液化天然气和一系列其他东西获得能源’。问题的关键是。撤销对俄罗斯的最惠国待遇，使俄罗斯更难与美国做生意。但在与我们的盟国统一行动时，这些盟国保持在一起，构成了全球经济的一半，是对俄罗斯的一个沉重打击。”

拜登说：“与我们的伙伴和盟国一起，我们已经加强了对腐败的俄罗斯亿万富翁的压力。我们正在增加七国集团国家之间的协调，并且针对捕捉不义之财。你们看到这些游艇中的一些达到450英尺长。不，我是认真的。（这些游艇）价值数亿美元，还有他们的豪华公寓。我们的全部经济制裁和出口管制正在粉碎俄罗斯的经济。我知道你们中的许多人都详细地知道这一点，卢布已经失去了一半以上的价值。你们知道卢布对美元的价值是多少吗？今天你需要200卢布才能等于1美元。”

拜登说：“莫斯科证券交易所关闭的原因很简单。有人问我：‘那么，它为什么关闭？’ 因为，在过去的两个星期里它一开门就会被解散。你听到了吗？ 它将被爆破。信用评级机构已将俄罗斯政府的评级降至‘垃圾’级别。而离开俄罗斯的私营企业和国际公司的名单正在一天天地增加。”

拜登说：“不过我想说清楚。我们将确保乌克兰有武器来抵御入侵的俄罗斯军队。我们将发送金钱和粮食援助，以拯救欧洲——乌克兰的生命。我们将张开双臂欢迎乌克兰难民，如果，事实上，他们一路来到（我们）这里。当我们向乌克兰提供这种支持时，我们将继续与我们在欧洲的盟友站在一起，并发出一个明确无误的信息，即我们将以一个团结的、振奋人心的北约来捍卫北约的每一寸领土。团结一致。 ”

拜登说：“这就是为什么我沿着与俄罗斯的边界：拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、罗马尼亚等等，调动了超过12000名美国军队，因为他们一起调动。 诚然，如果我们回应（乌克兰的入侵），那就是第三次世界大战，但我们在北约领土上有一个神圣的义务：（《北大西洋公约》）第五条。 虽然我们不会在乌克兰打第三次世界大战。普京对乌克兰的战争永远不会是一场胜利。 ”

拜登说：“ （民主国家）正在站出来以迎接这一时刻，将世界团结在和平与安全的一边。我们正在展示一种力量，我们永远不会动摇。但是，听着，这个想法——我们要派进攻性装备，让飞机、坦克和火车与美国飞行员和美国机组人员一起进入（乌克兰）的想法；不要自欺欺人，不管你们都说什么，那就叫‘第三次世界大战’。 好吗？ 让我们在这里把话说清楚，伙计们。那句老话——‘别开玩笑了’。”

《华尔街日报》周五稍早报导称：“事实证明，美国拒绝向乌克兰提供波兰所拥有的米格-29战斗机的决定，比我们周四写的还要糟糕。白宫现在证实，这个决定一直被提到了拜登总统，他否决了飞机的交付（计划），以免激怒弗拉基米尔·普京并有可能使战争升级。”