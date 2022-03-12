法德首脑周六与普京通话 法总统府：普京没有表现出停止战争的意愿

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法国总统马克龙和德国总理朔尔茨3月12日再次共同与俄总统普京进行了通话。来自法国总统府的一位消息人士在通话结束后向美国有限电视新闻网（CNN）透露称，普京的心态依然“坚定”。据悉，此次三方领导人的通话时长大约一个半小时。

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该消息人士说，自三位领导人周四最后一次通话以来，普京似乎仍然“决心在乌克兰实现他的目标”，但他继续与法国和德国领导人通话的事实表明，“他并不完全排除外交解决的可能性”。

报导指，一位接近马克龙并熟悉谈话内容的消息人士向CNN表示，马克龙对普京在电话中的“不真诚”感到失望，但马克龙仍然致力于通过外交途径解决冲突，包括协调制裁，禁止俄罗斯在国际社会中的活动，以及“继续进行坚定和坦诚的对话”。

周六早些时候，乌克兰总统泽连斯基要求马克龙向普京施压，要求实现停火并提出民选的梅利托波尔市长被俄军绑架的问题。该消息人士说，马克龙和朔尔茨在与普京的通话中传达了这一信息。

该消息人士说：“我们恳求立即停火，与安全有关的问题，与乌克兰主权有关的问题，以及第三，乌克兰和俄罗斯最近提出的那些问题。”消息人士说，七国集团和欧盟都在计划进一步制裁俄罗斯。

欧盟对俄罗斯的第五轮一揽子制裁措施将于下周在布鲁塞尔讨论，其目的是制裁俄罗斯军队最近在乌克兰的行动、对马里乌波尔的围攻以及俄罗斯军队沿第聂伯河的推进。

据法国BFMTV电视台报导，马克龙和朔尔茨在通话中要求普京“结束对马里乌波尔的围困，那里的局势是人类无法忍受的”。据法方介绍，在这一呼吁之后，“弗拉基米尔·普京没有表现出停止战争的意愿。”法国总统府补充说，因此，“我们将在未来几个小时内采取新的制裁措施。”

法国总统府表示：“（制裁的）目标是把普京推到墙边”。法方补充说：“我们正在向普京施加最大的压力，让他停止战争，我们不会对此放弃。”

法方表示，采取新的对俄制裁措施在欧洲伙伴和七国集团成员中不是一个 “禁忌”，“对俄罗斯采取的制裁是历史性的，他们是国际社会的不法分子，就像朝鲜或阿萨德的叙利亚一样”。法国表示：“俄罗斯经济受到了非常持久的影响”，“我们已经准备好走得更远”。

与此同时，法方认为不存在停止与普京进行“苛刻的、非常苛刻的”对话的问题。法国总统府说：“在我们所处的情况下，保持外交工具很重要。但总统的随行人员还是明确表示，‘外交不是用枪指着你的头来做的’。”

马克龙周六稍早与泽连斯基进行了通话。泽连斯基再次请求法国“对普京总统进行干预以获得立即停火”。在这次通话中，泽连斯基还表达了对被绑架的梅利托波尔市长的关注。据法国总统府称，泽连斯基担心梅利托波尔市长被俄罗斯军队绑架了。