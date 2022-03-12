泽连斯基视频演讲：不要问欧洲应如何帮助乌克兰，而要问欧洲应如何帮助自己？

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky ）3月12日向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表了视频讲话，呼吁对乌克兰卫国战争的继续支持。他还在当天稍早的一次讲话中提到：“我们的武装部队正在尽一切努力使敌人失去继续对乌克兰作战的愿望。俄罗斯军队的损失是巨大的。”

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泽连斯基在演讲中说：“我知道今天在全世界有十几万人（为声援乌克兰集会）。在不同城市的广场上有十多万人（在集会）。我们乌克兰人对此表示感谢。现在我请你们每个广场上的人记住一个数字...... 79. 你们会明白这意味着什么。我现在要告诉你们，这对我们的生活，对我们每个人意味着什么。我将告诉所有十万个和数百万个之后将听到我们（处境）的人。”

泽连斯基说：“我们在乌克兰正经历一场可怕的战争。自第二次世界大战以来，欧洲从未见过这样的战争。我们并没有发动这场战争。这是俄罗斯对乌克兰土地的野蛮和只顾自己不顾他人的入侵。这是一场针对乌克兰人民的战争——针对和平和真诚的人民，我相信你们在我们独立的年代已经非常了解他们。而且你们看到，我们和你们非常相似。我们同样重视自由，我们同样重视平等。我们同样想要生活，我们只想活着。我们同样只想为我们的孩子，为我们的家庭争取最好的，最光明的（未来）。但现在我们和你们的生活方式不同。”

泽连斯基说：“现在，当战争正在进行，成千上万的人在战争中死亡！79名儿童已经在战争中死亡。79个孩子! 我相信你们每个人都有你们所爱之人的照片。在家里或只是在手机上，这样你们就可以在你们的心要求的时候观看孩子的照片，父母的照片。你们所爱的人的照片。我们甚至没有意识到，但我们总是知道，这些照片不是（生命中的）最后。”

泽连斯基说：“因为我们相信，我们将看到那些我们最亲爱的人将如何生活。我们会看到我们所爱的人有多么幸福。我们的孩子如何长大，他们如何上大学，如何工作。他们如何拥有自己的孩子。然后我们会和我们的孙子孙女一起玩。放学后和他们见面，一起吃饭。这几百万人中的每个人都生活在这种希望之中。对真正和平的生活的希望。为了新的照片，新的记忆，新的幸福时刻，我们的国家，乌克兰，现在被剥夺了这些。”

泽连斯基说：“当战争继续进行时，我们与你们处于根本不同的状况。当你们可以确信你们和你们的亲人有一个漫长的未来，一个正常的未来。我们也希望如此，我们为你们感到高兴。而对我们来说，我们所拥有的可能是最后一次。只有最后一次。今天，再也不会有了。至于79个（在战争中死去的）乌克兰儿童。79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。79个家庭失去了最宝贵的东西，但他们仍然被迫战斗。他们被迫振作起来，生存下去，并进行斗争。为一个对他们来说已经结束的未来而奋斗。”

泽连斯基说：“在那些在战争中丧生的79名儿童的照片中。而我们应该怎么做……我们所有人——乌克兰人民，欧洲人民让这个79的数字不改变，不增长。这样，欧洲就不会忘记乌克兰的79名儿童。俄罗斯军队围攻乌克兰的城市们。俄军正试图摧毁它们。想象一下! 整个城市! 在2022年这发生在欧洲。我们的马里乌波尔，亚速海沿岸最大的乌克兰城市，被完全封锁了。它被昼夜轰炸。俄罗斯军队向它投掷空气炸弹并发射导弹。他们甚至轰炸了马里乌波尔的一家妇产医院和一家儿童医院……这是对全人类的仇恨。他们杀害儿童，破坏妇产医院和儿童医院。为什么？为了让乌克兰妇女甚至不能生育？而这种情况在我们国家到处都有，在乌克兰到处都有，乌克兰正遭受着俄罗斯的入侵。”

泽连斯基说：“他们已经摧毁了几十家医院，数百所学校和幼儿园。他们正在摧毁大学，用地毯式轰炸完全摧毁了居民区。想象一下，这是什么情况！？而在这种情况下如何生存？这对乌克兰人，对我们的家庭，对我们的孩子们意味着什么？当你在教堂也找不到安宁时，这意味着什么？因为航空炸弹连教堂都炸了！甚至连广场都炸了。甚至是广场……和你们一样的广场，你们现在正在听我说话的地方。他们轰炸了我们哈尔科夫市的广场——自由广场。这是欧洲最大的广场，和你们的广场没有区别。除了它被摧毁了，被俄罗斯的导弹袭击摧毁了。”

泽连斯基说：“我在采访中经常被问到：欧洲应如何帮助乌克兰？我以不同的方式提出这个问题，即：欧洲应如何帮助自己？因为这不仅是一场针对我们人民的战争，不仅是针对乌克兰人的战争。这是一场针对使我们团结起来的价值观的战争——反对我们的生活能力。活着，而不是像俄罗斯军队在我们的土地上杀人。你们感觉到为什么我们与他们不同吗？我们活着。而他们杀人。我们有79条生命。而他们有79人死亡。我相信你们和每个乌克兰人一样，都想停止战争。”

泽连斯基说：“这就是为什么我关于乌克兰需要的帮助的答案听起来很合理，对民主国家的数百万人来说很自然。你们需要施加压力，需要对俄罗斯进行这样的制裁，让每一个俄罗斯士兵知道每一次向平民开枪的代价。我们需要这样的欧洲商业原则，让俄罗斯国家没有钱来毁掉生命，给你们国家的公司施加压力，让它们离开俄罗斯，这样你们就不是这场战争和悲剧的间接支持者。告诉你们的政治家，关闭乌克兰上空的俄罗斯导弹和飞机。从那些杀害79名儿童和数千名成人的人那里! 在17天内，数千人（死亡）……”

泽连斯基说：“所有这些都将保护我们。我们就像你们一样。绝对是一样的! 你们知道这一点，你们感觉到了。你们看到我，你们明白这一切。而且你们知道，我们必须在欧洲社会中团结一致。这对乌克兰极为重要。这对你们、对欧洲也非常重要。因为这将加强欧洲。这将保护欧洲。这将永远停止战争。这将证明，在争取自由的战争中，79条生命没有白白地失去。他们还活着。他们生活在我们中间。他们与乌克兰和欧洲的其他孩子们在一起，他们将能够获得自由，将能够有梦想，将能够按照自己的意愿生活。在和平中，不用担心他们会被杀害，也不会去寻找最近的防空洞。”

泽连斯基说：“就像你们没有在寻找防空洞一样——在欧洲城市的广场上，现在正在听我讲话的十万人中的每一个人。就像数百万人一样，我相信他们会听到我的声音，听取关于乌克兰79名（遇害儿童的故事），听取关于乌克兰的2022。关于乌克兰，我们寻求和平，还有关于欧洲，现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”

泽连斯基当天在会见外国媒体代表时强调，促进乌克兰加入欧盟是欧洲国家支持该国的重要手段之一。他说：“我们相信，我们理应加入欧盟。我们不需要承诺。我们需要具体的支持。如果我们不是在谈论武器，而是在欧盟的背景下谈论，这也激励着我们，那么政府，其总理能做的最好的事情就是具体地说，他或她支持乌克兰成为欧盟的成员。”

泽连斯基指出，现在对乌克兰来说，重要的是得到何时能加入欧盟这个问题的答案：“出于什么原因，为什么，什么时候，没有人对这个感兴趣”。他补充说：“我们今天面对一场战争，我们想听到我们今天问世界的所有问题的答案。”他还强调了所有欧盟成员国就这一问题发言的重要性。泽连斯基说：“如果欧盟说‘是’，那么就有必要具体地说‘是’，每个人都应该这样说。不要在外交的雨点之间取得平衡，因为你将完全处于雨点之下”。

泽连斯基表示：“尽管我们国家由于俄罗斯的入侵而处于这样的境地，但并非所有欧盟国家都同意应考虑乌克兰加入欧盟。我相信，乌克兰是一个值得（加入欧盟）的国家。而最重要的是人民。我们的人民已经表明，他们是勇敢的、强大的、欧洲的，他们不会让任何人陷入困境，这很重要。他们证明了他们能够战斗。我认为这只会加强欧盟的力量。”

此外，泽连斯基在周六的一篇题为“现在是有效处理日常事务的时候了，并为国防提供必要的一切”的演讲中提到：“我们的武装部队正在尽一切努力剥夺敌人继续对乌克兰作战的愿望。俄罗斯军队的损失是巨大的。从入侵者在17日的损失动态来看，可以说这是几十年来对俄罗斯军队的最大打击。他们从来没有在这样的时间段内损失超过这个数字。”

泽连斯基说：“自入侵开始以来，敌人的31个营级战术小组已经失去了战斗力。俄罗斯军人不仅被单独俘虏，而且成群结队。各小组也在试图离开乌克兰，回到俄罗斯。侵略者在技术能力方面的损失简直令人震惊。超过360辆坦克、1205辆装甲车。这还没有算上今天晚上和早上的战斗中的损失。已经有近60架飞机。80多架直升飞机。数以百计的其他设备，包括俄罗斯引以为豪的最现代化型号的（设备）。世界上大多数国家的军队都没有俄罗斯军队在入侵期间损失那么多。”

泽连斯基在讲话最后呼吁：“乌克兰人! 现在，我们所有人在日常工作中也必须要有效率。我们必须百分之百地完成我们的工作，帮助同事，照顾我们的亲人。同时，我们必须为我们的国防提供一切必要的服务。为了我们的保卫者。这是一场爱国的战争。这是一场人民的战争。这是一场为我们的独立而战的战争。不仅是我们国家的独立，而且是世界上所有乌克兰人过去、现在和将来的独立。荣耀归于乌克兰!”