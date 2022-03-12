瑞媒也聚焦瑞士会不会加入北约？

瑞士

乌克兰的战争在欧洲中立国家中重新引发了关于是否加入北约的辩论，瑞士资讯就瑞士加入北约的可能性，采访了安全研究员Lea Schaad。欧洲中立国家立场有所不同的并不是对中立的理解，而是比如瑞典和芬兰所处的地理位置。芬兰与俄罗斯接壤，而瑞士则被北约国家所围绕。

广告 继续浏览后续

瑞士会不会加入北约？据瑞士资讯提问，欧洲其他中立国家目前正在针对加入北约的问题展开热议，难道他们对中立的理解与瑞士有什么不同吗？

据安全研究员Lea Schaad说，瑞典和芬兰不再是真正的中立国，而变成了不联盟国家。他们早已进入北约成员和北约盟友之间的灰色地带。自2014年以来，北约就可以在他们的领土上开展行动，这两个国家还参加了北约的演习。瑞典甚至在这场乌克兰战争中向乌克兰提供了武器，而瑞士是绝不会这样做的。

而不同的并不是对中立的理解，而是瑞典和芬兰所处的地理位置。芬兰与俄罗斯接壤，而瑞士则被北约国家所围绕。

瑞士资讯称，那么，瑞士不会考虑加入北约？

瑞士并不想加入北约，我们没有这个必要性。这不仅是因为我们没有加入的理由 ，何况加入反倒对我们不利：我们将失去中立性，因为中立的核心元素就是不加入任何军事联盟。瑞士将不再被看作是可以进行国际谈判的中立之地，这不利于我们的斡旋角色。

瑞士资讯诘问称，但是，如果这样，在北约成员国的眼中，瑞士则是一个只受益不付出的“逃票者”。

据安全研究员Lea Schaad解释说，瑞士是一个只拥有非正规(民兵)军队的小国，对北约的吸引力不大。另外，对北约来说，如果瑞士仍然是一个可以进行外交活动的地方，也是有好处的。能有一个举行会谈的中立国，其他国家都可以从中受益。倘若瑞士加入了北约，日内瓦就不再是今天的日内瓦了。