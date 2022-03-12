白宫批准对乌克兰追加价值2亿美元的武器和服务援助

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在白宫3月12日公布的一份备忘录中，美国总统拜登（Joe Biden）授权国务卿布林肯（Antony Blinken）指示为乌克兰提供价值2亿美元的国防物资和服务，包括军事教育和培训。

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据美国官员们介绍，最新一批将援助乌克兰的武器包括“标枪”反坦克导弹和 “毒刺”防空导弹，拜登政府在上个月批准的价值3.5亿美元的军事援助中同样包括上述这些武器。据美方官员们介绍，算上这篇最新的对乌军事援助，在过去的一年中，美国总共向乌克兰提供了价值12亿美元的武器。

据《纽约时报》报导，这些武器来自于美国在欧洲的现有军事库存，并被空运到波兰和罗马尼亚等邻国，然后通过陆路运到乌克兰西部。在俄罗斯进攻开始后不到一周的时间里，美国和北约已将包括“标枪”导弹在内的17000多件反坦克武器和2000逾枚“毒刺”防空导弹交付给了乌军的手中。

据美国国防部的官员介绍，俄军迄今为止没有攻击美国及北约盟国对乌提供的武器运输，因为其部队一直忙于在乌克兰其他地区作战。据俄新社12日报导，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫称，俄方已警告美方向乌克兰转交武器的后果。

此前，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）曾警告克林姆林宫称，俄罗斯如若对向乌克兰提供武器的盟国供应线的攻击将是“危险的战争升级”。他在接受美国哥伦比亚广播公司（ABC）的采访中强调：“俄罗斯是侵略者，乌克兰是在自卫。如果有任何针对任何北约国家、北约领土的攻击，这将触发（《北大西洋公约》）第5条。”

据《华盛顿邮报》周五报导，拜登政府在扩大乌克兰在与俄罗斯冲突中拥有的武器库的压力下，正在与欧洲盟友合作，以加快将更先进的防空系统和其他军备运入战区。

在美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）计划下周前往布鲁塞尔与北约盟国和斯洛伐克会面之前，双方正在进行讨论，斯洛伐克与波兰和罗马尼亚已表示愿意向乌克兰转让军事物资。斯洛伐克还拥有S-300防空导弹，该系统可用于击落敌方飞机，是乌克兰人熟悉操作的武器之一。

据路透社引述熟悉这项工作的三位人士的话报导，五角大楼正在重启其快速反应小组，以应对新武器销售需求的增加和美国盟友之间转让现有武器的请求，因为包括乌克兰在内的国家在俄罗斯入侵后争相获得武器。

值得一提的是，美国国会参议院周四晚些时候最后批准了对乌克兰及其欧洲盟国的价值136亿美元的紧急军事和人道主义援助计划。众议院周三晚间投票批准了这项立法，其中涉及乌克兰的资金大约一半将用于人道主义和经济援助，另一半将用于军事援助。预计经两院立法版本校对后将很快得到拜登地签署落实。

此外，据福布斯乌克兰版网站12日援引乌克兰武装部队总参谋部的数据称，自战争开始以来，乌军已经摧毁了2593件敌方装备。这些装备被指包括58架飞机、83架直升机、363辆坦克和1205辆装甲战车。该网站估计俄罗斯在与乌克兰的战争中损失的所有设备已成本超过51亿美元。