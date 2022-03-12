美国追加对俄精英及家属制裁 英议员呼吁制裁俄外长在伦敦的“第二个家”

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俄罗斯外长拉夫罗夫和被指是其情妇的女儿科瓦列娃

美国财政部3月11发布了新一轮针对俄罗斯和克里姆林宫精英、寡头以及支持俄总统普京入侵乌克兰的俄罗斯政治和国家安全领导人的制裁。此番受美方制裁的人士包括俄总统发言人佩斯科夫的三位直系亲属等多名人士。而在大西洋的另一边，多位英国议会下议院议员和活动人士表示，被指是俄罗斯外长拉夫罗夫情妇和其在英居住的女儿也应遭到英国政府的制裁。

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美国财政部周五通过声明表示：“今天的行动包括指认与俄罗斯政权有关联并为其提供便利的政权精英和企业高管，包括普京总统的发言人德米特里·谢尔盖耶维奇·佩斯科夫的三名直系亲属；俄罗斯大亨和克里姆林宫内部人士维克多·维克塞尔伯格；以及受制裁的俄罗斯外贸银行（VTB）的管理委员会。此外，外国资产控制办公室（OFAC）还指认了俄罗斯国家杜马的12名成员，包括维亚切斯拉夫·维克多洛维奇·沃洛金，他也是俄联邦安全委员会的常任委员。”

据了解，美国财政部外国资产控制办公室还根据当天发布的七国集团领导人声明发布指导意见，以防范利用虚拟货币逃避美国对俄罗斯制裁的潜在企图。美国财政部指出：“所有这些行动都是对拜登总统今天发布的新行政命令的补充，该命令对俄罗斯实施了新的进出口限制，包括向俄罗斯出口美国纸币。最后，外国资产控制办公室也正在发布指导和授权，以执行总统的新行政命令。”

美国财政部长耶伦（ Janet Yellen）通过声明表示：“财政部继续要求俄罗斯官员对促成普京的无理和无端的战争负责。”她说：“今天的行动还通过禁止对所有俄罗斯精英的经济和金融利益至关重要的产品贸易，进一步孤立了严重受损的俄罗斯经济。”

值得一提的是，美国司法部一位高级官员周五表示，司法部将重点关注那些帮助俄罗斯寡头转移资金和逃避美国制裁或继续与他们合作的金融机构和其他实体，提供拜登政府上周宣布的“捉贼”（KleptoCapture）特别工作组的一些细节。

美国政府成立这个特别工作组的目的是打击与克里姆林宫关系密切的俄罗斯富商的豪华房地产、私人飞机、游艇和其他资产，这些人可能通过犯罪活动获得财富。该官员说：“我们将针对那些现在受到美国经济制裁的寡头，以及那些帮助他们隐藏和清洗这些非法资产的人。积极和有意地协助被制裁者转移其资产的个人和实体，违反了制裁规定，是犯了联邦罪。”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）还通过推特介绍称：“财政部已经瞄准了一个由俄罗斯个人和公司组成的网络，这些个人和公司协助在俄罗斯的一个与朝鲜国防工业有关的采购代理。朝鲜利用一个广泛的海外促进者网络来获得他们在国内无法生产的武器部件。”美国财政部当天制裁了两名个人和三个实体，因为他们违反了联合国安全理事会的多项决议，支持朝鲜持续发展其大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。

上述制裁措施意味着受制裁人士在美国的财产和利益现在被封锁，必须向财政部外国资产控制办公室报告。涉及这些人的美国交易也被禁止，除非得到该办公室的授权。

在伦敦方面，多名英国议会议员和活动人士表示，被指是俄外长拉夫罗夫情妇和其在英居住的女儿也应遭到英国政府的制裁。据《每日电讯报》报导，拉夫罗夫的“第二家庭”，包括被指是他情妇的斯维特拉娜·波利亚科娃（Svetlana Polyakova）和她26岁的女儿波琳娜·科瓦列娃（Polina Kovaleva），被确定为英国官员们应该关注的对象之一。

英国自民党外交事务和国际发展发言人莫兰（Layla Moran ）向该报表示：“（保守党）政府仍然（在落实制裁方面）远远落后于欧盟和美国。立法还没有通过，如果他们现在能对阿布拉莫维奇（Roman Abramovitch）采取行动，为什么其他人不能？”

莫兰上个月曾在英国议会下议院呼吁对35名被点名的普京“关键帮手”采取行动，包括阿布和奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska），后者也于周四被列入英国制裁名单。但该名单上的许多其他人在欧盟或美国受到制裁，但在英国没有。

莫兰告诉《每日电讯报》称，英国政府的官员们还应该关注普京的“家人和朋友”，因为“他们逃避制裁的方式之一是将资金和资产转移给家庭成员”。她说：“他们应该被列入名单，最好是自动列入。”

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼团队的调查负责人佩夫奇赫（Maria Pevchikh）10日在推特上透露称：“拉夫罗夫在过去50年里一直有一个‘官方’妻子。不过，很久没有人听说过她，也没人在公开场合看到他们在一起。相对于这位女士，斯维特拉娜·波利亚科娃。她是（拉夫罗夫）真正的妻子，他们从21世纪初就在一起了。”根据飞行纪录显示，波利亚科娃曾与拉夫罗夫一起出国60多次，包括当俄外长在执行外交任务时。

波利亚科娃的女儿科瓦列娃在她21岁时曾于伦敦西部富人区肯辛顿买下了一栋价值440万英镑的公寓。根据科瓦列娃现已删除的Instagram账户上的照片显示，她曾在上文提到的俄寡头德里帕斯卡拥有的一艘游艇上放松。英国工党籍议员布莱恩特（Chris Bryant）等人表示，支持对波利亚科娃和科瓦列娃实施制裁。