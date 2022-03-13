乌克兰名导演坚信会有《基辅审判》

乌克兰/俄罗斯/《基辅的审判》

正在法国巴黎上映的乌克兰著名导演谢尔盖-洛兹尼察的《兰茨贝吉斯先生》影片，用4.5小时的时间深入探讨立陶宛如何在1989至1991年间从前苏联获得独立，与眼前乌克兰战争产生历史呼应。

乌克兰大名鼎鼎导演谢尔盖-洛兹尼察指控，俄罗斯正在进行一场 "反欧洲 "的战争。他说，“我希望，而且我相信，有一天我们会看到对俄罗斯领导人的审判。我将为此拍摄一部电影，名为《基辅的审判》。”洛兹尼察指出，“我有信心，胜利将在乌克兰这边。因为你不可能打败一个民族。”

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据法新社今天报道称，这位57岁的乌克兰名导演经常受邀参加法国戛纳电影节，他曾拍摄了关于乌克兰革命的《Maïdan》或《Donbass》等影片，他在Cinéma du Réel电影节（目前正在巴黎举行，于3月20日结束）上上映了《兰茨贝吉斯先生》，用4.5小时的时间深入探讨立陶宛如何在1989至1991年间从前苏联获得独立。

维陶塔斯·兰茨贝吉斯是立陶宛抵抗苏联专制争取独立的核心领导人物，也是音乐理论家。据维基百科介绍说，维陶塔斯·兰茨贝吉斯是立陶宛政治家和前欧洲议会议员。他是立陶宛宣布脱离苏联独立后的第一任议会首脑。

该影片中充满语义和法律上的争论，也有戈尔巴乔夫向维尔纽斯派遣苏联坦克，以及立陶宛绝望但英勇的民众抵抗。法新社说，时光相隔30年，但这部电影与乌克兰正在经历的战争却仍然成了鲜明的呼应。

据谢尔盖-洛兹尼察这位电影制片人告诉法新社，“现在的俄罗斯就是苏联的正式继承人。你可以说，它对周围的共和国采用了完全相同的方法。”

在立陶宛，血流成河，但这个国家的故事有一个圆满的结局。谢尔盖-洛兹尼察说：“重要的是，这种抵抗和解放的积极经验可以与每个人分享，特别是与其他想要或可能在不久的将来想要从这个俄罗斯怪物手中解脱出来的人民分享。”

谢尔盖-洛兹尼察关于乌克兰的电影具有预言性，他认为，“当我们知道该地区所有威胁暗潮涌动，我们不能忽视战争即将开始的事实。”谢尔盖-洛兹尼察批评说，“多年来，欧洲领导人无所作为，他们的罪责在今天的这场战争中非常显然。”谢尔盖-洛兹尼察说，“当你系统地分析过去几十年来俄罗斯的所有政治事件时，唯一可能的结果就是战争。”

据谢尔盖-洛兹尼察指出，但这不仅仅是 "一场针对乌克兰的战争"，这位导演警告说：“这是一场针对欧洲的战争。乌克兰只不过是第一前线。”据谢尔盖-洛兹尼察继续说：“北约和欧洲必须接受这样一个事实，即他们无法避免打这场战争，” 他说，“普京没有理由放弃。如果他成功地摧毁了乌克兰，其他国家也会随之而倒下。对我来说，名单上的下一个国家是波罗的海地区的国家。”

乌克兰导演洛兹尼察还并没有结束对欧洲的历史聚焦。他正在为 "摧毁的自然史 "做最后的润色，这是一部关于第二次世界大战结束之际盟军对德国城市进行轰炸的纪录片。谢尔盖-洛兹尼察说，"显然，同样，我没有想到它会与今天的情况也产生如此大的共鸣。"

谢尔盖-洛兹尼察说，“也许我的下一部电影将是关于这场战争（在乌克兰）的？” 他继续说：“恐怕这将是一个漫长的过程，因为正当欧洲从旁观望时，俄罗斯却在系统地摧毁乌克兰，一个接一个的城市（......），此时，乌克兰军队正艰难地捍卫每一寸领土。”

法新社说，但是，正如谢尔盖-洛兹尼察的影片中所展示的后苏联时期的立陶宛一样，在乌克兰，人民以令人难以置信的方式团结在（其领导人沃洛季米尔-泽连斯基）周围顽强抵抗。谢尔盖-洛兹尼察指出，“这让我有信心，胜利将在乌克兰这边。因为你不可能打败一个民族。”

洛兹尼察还呼吁人们不要抵制反对这场战争和这个政权的俄罗斯艺术家，因为这将是 "一种背叛"。谢尔盖-洛兹尼察说，"我呼吁大家保持理智和人性，不要根据护照来评判每个人，因为那只是一个出生的证明，而是要根据俄罗斯艺术家的行动来判断。"