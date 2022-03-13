乌克兰战争：第一名外国记者丧生

乌克兰/俄罗斯

乌克兰周日在基辅西北部边缘的伊尔平，一名美国记者被枪杀，另一名记者受伤。俄罗斯军队向基辅进攻挺进，乌克兰军队与俄罗斯军队在伊尔平交战。乌克兰立即指控是俄罗斯军队开枪射杀美国记者。

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法新社今天引述消息人士称，周日在基辅西北部边缘的伊尔平，一名美国记者被枪杀，另一名记者受伤，乌克兰军队正在那里与俄罗斯军队作战。与乌克兰部队合作的医生丹伊洛-沙波瓦洛夫（Danylo Shapovalov）告诉法新社，这两名男子是在当天中午与一名乌克兰平民一起开车时被枪杀的，乌克兰人也受了伤。

乌克兰当局迅速指责他们敌人俄罗斯军队向记者开枪。但法新社说，火力的来源并不立即清楚。

周日在该地区的法新社记者听到了炮火和轻型武器的声音。

一名法新社记者看到了被杀记者的遗体，死者身上有身份证，包括纽约时报的认证卡。

美国报纸《纽约时报》在一份声明中说，死者是50岁的布伦特-雷诺，是一名摄影师和电影制片人。声明说，他过去曾为《纽约时报》工作，但没有在乌克兰为《纽约时报》工作。

法新社说，这是自2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，第一位外国记者被杀。

另一名美国记者显然受了轻伤，他在社交网络上发布的一段视频中证实记者遭枪杀事件。