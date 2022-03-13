乌克兰战争：英国首相约翰逊在北约与远征军联合部队之间促合作抗俄

英国/俄罗斯/北约/远征军联合部队

世界各地都有反对战争和支持乌克兰的示威活动。图为2022年3月13日台湾台北市声援乌克兰示威集会。

乌克兰遭俄侵略战争胶着背景下，北大西洋公约组织明天推出大型军演，英国首相约翰逊将主持高峰会，与北欧国家及俄罗斯波罗的海邻国领袖共商因应俄国入侵乌克兰之道，同时，约翰逊将在伦敦与由北约的英国、丹麦、爱沙尼亚、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威，以及非北约成员国的芬兰和瑞典组成对远征军联合部队成员国的领袖举行高峰会议，聚焦抵御俄罗斯威胁。

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据法新社报道称，北大西洋公约组织（NATO）大型军演登场之际，英国首相约翰逊将主持高峰会，与北欧国家及俄罗斯波罗的海邻国领袖共商因应俄国入侵乌克兰之道，包括找出孤立俄国经济的新方法。

周一14日开始，2022年「酷寒演习」（Cold Response 2022）将有来自27国超过3万名军人在摄氏零下的温度中训练。

据英国首相府唐宁街10号（Downing Street）12日发出声明说，「酷寒演习」举行当下，约翰逊（Boris Johnson）将与组成远征军联合部队（Joint Expeditionary Force）的各国领袖开会，聚焦北欧安全议题。

英国方面报告称，14日在约翰逊位于契克斯（Chequers）乡村官邸晚餐后，英相15日将在伦敦与远征军联合部队组成国的领袖举行高峰会。远征军联合部队成立于2012年，由北约的英国、丹麦、爱沙尼亚、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威，加上非北约成员国的芬兰和瑞典组成。

据约翰逊表示：「欧洲安全已因俄罗斯攻击乌克兰而动摇，我们将和伙伴们采取行动，确保我们可以比以前更强大、更团结。」约翰逊称，「确保我们不受普京的威胁，不能单看军事方面，在与我们北方以及波罗的海伙伴们联手下，我们必须确保我们的能源供应、经济和价值不会受到俄罗斯的干扰与冲击。」