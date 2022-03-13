乌克兰指控俄罗斯拟在刻松举办假独立公投

乌克兰/俄罗斯

乌克兰指控俄罗斯在攻克并占领港口城市刻松后计划举办一场假公投，以在滨临黑海的南部城市建立一个亲莫斯科的「人民共和国」。乌克兰议员警告，在占领区的此类公投将是非法的，因为乌克兰法律规定，任何有关领土变更议题只能透过全民公投来解决。

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据法新社说，俄国军队经过3天围城后，于3月3日夺下港口城市刻松（Kherson）；这是俄罗斯入侵乌克兰以来，第一个主要城市被攻陷；刻松人口有29万人。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）12日在推特（Twitter）贴文写道，现在俄罗斯人急切想要在刻松市举办一场假公投，以建立一个伪「人民共和国」。他又说，由于「人民零支持」，这类公投「全都会是演出来的」。

据库列巴表示：「若他们一意孤行，对俄罗斯严厉制裁必定接踵而至；刻松市现在属于乌克兰，而且永远都是。」

乌克兰外长库列巴把此事与2014年俄罗斯吞并黑海的克里米亚半岛（Crimea）相提并论，当年俄国在克里米亚部署军队后，便举行了一场加入俄罗斯的公投。库列巴说，刻松市计划是照着「2014年剧本」上演。

乌克兰国会人权专员德尼索娃（Lyudmyla Denisova）在Telegram上写道，俄罗斯占领军打电话给当地议员，要求他们投票支持公投计划。

德尼索娃表示，在占领区的此类公投将是非法的，因为乌克兰法律规定，任何有关领土变更议题只能透过全民公投来解决。