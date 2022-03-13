乌克兰议会上传剪辑视频模拟埃菲尔铁塔遭轰炸 呼吁欧洲关切乌克兰战争

乌克兰/俄罗斯/埃菲尔铁塔

乌克兰遭俄罗斯侵略战争已经进入第三个星期。乌克兰遭受俄罗斯军队更大规模的轰炸进攻，也进一步呼吁欧美提供援助抵抗。周五晚间，乌克兰议会（Rada）在Twitter上发布了一段剪辑视频，展示巴黎埃菲尔铁塔遭到模拟轰炸。视频还显示一名年轻女子在埃菲尔铁塔被炸之前的合影图像。乌克兰议会视频诘问，"你认为这与你无关吗？"

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据雅虎新闻引述报道称，以遭轰炸的巴黎模拟剪辑视频提出警告，乌克兰议会发布虚拟的战争视频以呼吁欧洲人。在推特上分享的一段视频中，乌克兰议会继续呼吁在乌克兰上空设立 "禁飞区"，并要求交付战斗机。

周五晚间，乌克兰议会（Rada）在Twitter上发布了一段视频，展示巴黎遭模拟轰炸。据视频显示，一名年轻女子在埃菲尔铁塔被炸之前与它合影。在另一个也是模拟情景中，巴黎歌剧院周围城区成为枪击目标。在背景中，可以听见一个女性用法语说话，但她的声音被一个孩子的哭声所掩没："你认为这与你无关吗？"

报道称，这段特别令人焦虑的视频旨在引起欧洲对乌克兰局势的关注，呼吁采取更多措施来遏制俄罗斯军队的推进。普京于2月24日发动的对乌克兰的入侵正逐渐接近首都基辅。马里乌波尔等城市遭与该国其他地区隔绝，导致了悲剧的人道主义灾难局势。

乌克兰议会的模拟视频责问，"巴黎著名的埃菲尔铁塔或柏林的勃兰登堡门在俄罗斯的不断轰炸下还会保持屹立不倒吗？你认为这与你无关吗？今天是乌克兰，明天将是整个欧洲。俄罗斯不会停止。"

最后，乌克兰议会的视频呼吁说："关闭乌克兰的天空，或者给我们战斗机"。

但是，这些要求都已经被欧美拒绝。北约已经表示反对在乌克兰领土上空设立 "禁飞区"，认为这一举措可能导致与莫斯科的直接对抗。

同样，华盛顿本周拒绝了波兰提出的将其部分战机送回华盛顿送往基辅的建议。

据法新社说，美国总统拜登日前重申警告，任何北约与俄罗斯的直接对抗，都会引发第三次世界大战。