乌克兰赫尔松再次发生民众抗议俄罗斯占领示威

乌克兰/俄罗斯

据乌克兰当地媒体报道，乌克兰南部城市赫尔松周日举行了一场大规模示威，抗议俄罗斯军队对其的占领。乌克兰指控俄罗斯军队酝酿在当地举行假公投，建立亲俄罗斯的假独立政权。俄罗斯占领军没有对当地民众示威施行干预，但有视频里出现枪声。

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法新社今天引述乌克兰国家地区媒体Souspilné网站上发布的照片，数百人在赫尔松（刻松）城自由广场，在名为乌克兰的电影院附近示威，挥舞着许多蓝色和黄色的乌克兰旗帜和标语，抗议俄罗斯军队占领该城。

另一家独立媒体Ukraïnska Pravda网站上发布的视频显示，人群高喊 "滚回家！"、"趁你还活着的时候回家去！"或 "赫尔松--这里是乌克兰"的口号。

录像显示，俄罗斯军队和装甲车在示威活动的边缘，但没有进行干预。

另一段视频由 "抵抗信息 "组织发布，该组织是在亲俄罗斯的分离主义分子吞并克里米亚和占领乌克兰东部领土后，于2014年创建的。视频显示抗议者高呼俄罗斯士兵是 "法西斯占领者"。

报道称，在这段一分钟的视频的最后，听到了似乎是警告的枪声。

克里米亚附近的赫尔松市是俄罗斯军队2月24日入侵乌克兰后夺取的第一个主要城市。周六，包括乌克兰外交部长Dmytro Kouleba在内的几位乌克兰官员指责俄罗斯人想在那里举行 "假公投"，以建立一个 "假人民共和国"。

在2014年起亲俄罗斯的分离主义分子和乌克兰军队在乌克兰东部的冲突中，顿涅茨克和卢甘斯克地区的部分地区宣布自己为 "人民共和国"。就在2月24日入侵乌克兰之前，莫斯科正式承认其独立。