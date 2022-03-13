俄军进逼基辅 乌克兰人道状况快速恶化

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯入侵乌克兰后，一步步朝基辅进逼。俄国国防部称地面部队持续不懈向前推进，说在「主要前线」推进了12公里，但没有具体说明位置。乌克兰首都基辅以南的瓦西里基夫市（Vasylkiv）首长表示，俄国的轰炸行动摧毁了当地的机场。基辅（Kyiv）本身的东北角有俄军装甲车不断进逼；西北郊区，包括伊尔平（Irpin）和布查（Bucha）等城镇，则是连日来一直遭俄军猛轰。乌克兰军事情报部门指控，俄罗斯部队于基辅附近一个村落，朝一群正在撤离的妇孺开枪，造成7人丧命，其中还包括1名儿童。

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据法新社报道，俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰后，一步步朝基辅进逼。乌克兰境内局势快速恶化。联合国警告，俄国军队锁定乌克兰平民的行为可能构成战争罪。

在莫斯科，俄国国防部形容地面部队持续不懈向前推进，说在「主要前线」推进了12公里，但没有具体说明位置。俄国国防部称，乌东亲俄分离主义者已经挺进到人口10万的北顿内茨克（Severodonetsk）。

乌克兰首都基辅以南的瓦西里基夫市（Vasylkiv）首长表示，俄国的轰炸行动摧毁了当地的机场。基辅（Kyiv）本身的东北角有俄军装甲车不断进逼；西北郊区，包括伊尔平（Irpin）和布查（Bucha）等城镇，则是连日来一直遭俄军猛轰。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天称基辅已是「遭围困的城市」；市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，他们正加强防御并储存食物和药品。尽管一辆又一辆的巴士将郊区难民往首都送，克里契科在影片中表示，「我们不会放弃」。

乌克兰东南部城市马立波（Mariupol）更是面临到该国口中的「人道灾难」，12天内有超过1500名平民丧命。东北城市哈尔科夫（Kharkiv）医师说，一名8岁孩童的住家遭飞弹击中后，他们花了两天时间把他腹中的尘灰给清干净，但他肺部还有炮灰。

就连俄罗斯国防控制中心（National Defence Control Centre）负责人米兹殷塞夫（Mikhail Mizintsev）都说：「很不幸的，乌克兰境内的人道情势正快速恶化中，部分城市更已达到灾难程度。」

据法新社，但部分乌克兰军人仍怀抱希望。在基辅，27岁士兵贝里申科（Ilya Berezenko）就表示，他不认为俄罗斯有「足够的人员或装备能占领乌克兰」。他告诉法新社说，俄国军人「数量不足且远离家乡」，并补充说，他们「最终会把自己弄得筋疲力尽」。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）和德国总理肖尔兹（Olaf Scholz）透过电话敦促俄国总统普京（Vladimir Putin）停止这场致命的行动，但没有结果，普京并没有显示停战的意愿与迹象。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）的讯息则带来了一丝曙光。他表示，连日来毫不让步的俄罗斯，在最新一轮停火协议采取了「截然不同的作法」。据泽连斯基告诉记者，会谈「几乎每天」持续进行，而普京提及「一些正面的转变」，他也「很高兴收到来自俄罗斯的信号」。

该报道称，但是在乌克兰地面上，局势险峻得多。