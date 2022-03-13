俄罗斯军队又绑架一名乌克兰市长 欧盟谴责

乌克兰/俄罗斯

乌克兰扎波罗热州州长说，一名乌克兰市长周日在该国南部被俄罗斯士兵绑架，这是在另一名乌克兰市长被绑架两天后发生的。欧盟外交负责人博雷利立即发表谴责。欧洲理事会主席夏尔-米歇尔 以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰平民的狂轰滥炸，以及俄罗斯对梅利托波尔和第聂伯鲁德内市长和其他乌克兰人的绑架。

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法新社今天报道称，这些绑架事件受到欧盟谴责。

据耶夫根-马特维耶夫在Telegram Olexander Staroukh上写道："今天，3月13日，上午8点30分，俄罗斯军队抓捕了Dniprorudné镇的市长。Dniprorudne位于Zaporozhie的南部地区。

上周五，梅利托波尔市市长伊万-费多罗夫已经被占领梅利托波尔市的俄罗斯人绑架了，因为根据乌克兰总统和议会的说法，该市长"拒绝与敌人俄罗斯合作"。梅利托波尔市位于马里乌波尔和赫尔松之间、Dniprorudné以南约80公里。

欧盟强烈谴责俄罗斯武装部队绑架Melitopol和Dniprorudné市长的行为。欧盟外交负责人何塞普-博雷利在推特上谴责说："这是对乌克兰民主机构的新攻击，并试图在一个主权国家建立非法的替代政府结构。

欧洲理事会主席夏尔-米歇尔还 "以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰平民的狂轰滥炸，以及俄罗斯对梅利托波尔和第聂伯鲁德内市长和其他乌克兰人的绑架。代表欧盟27国的欧洲理事会主席米歇尔说："这些绑架和对乌克兰地方当局施加的其他压力是对国际法的又一次公然违反。"米歇尔称，俄罗斯对乌克兰的军事和政治侵略必须停止。

乌克兰总统泽连斯基周六曾要求法国总统马克龙和德国总理肖尔茨施加压力，确保释放梅利托波尔市长。