泽连斯基前往军事医院探望乌克兰伤兵：俄罗斯侵略者无法征服我们

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据乌克兰总统府3月13日介绍，泽连斯基总统（Volodymyr Zelenskyy）探望了正在一家军事医院接受治疗的乌克兰武装部队伤员。

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据乌克兰总统府发表的声明称，这些乌克兰军人在基辅地区的战斗中受伤后被送往该医疗机构，伤势严重程度不一。泽连斯基在慰问期间向这些乌克兰军人颁发了勋章和奖章，以表彰他们的勇气和奉献精神，并表彰了医院工作人员在困难条件下的模范工作。据了解，他还与医院管理层进行了交谈，询问了该机构的需求和战争期间采取的特别措施。

此外，泽连斯基周日还发表了题为“我们仍然需要战斗，并在所有防御领域对敌人造成最大伤害”的视频讲话。他在讲话中说：“一个强大国家的充满智慧的人民! 战争的第17天已经结束。战争是为了获得自由的权利。为了在我们的土地上以我们乌克兰人想要的方式生活的权利。而不是某人为我们想出来的方式，及反对我们，违背我们的本性，违背我们的性格的（生活方式）。”

泽连斯基说：“俄罗斯侵略者无法征服我们。他们没有这样的力量。他们没有这样的精神。他们只靠暴力，只靠恐怖，只靠武器，他们有很多武器。但侵略者没有正常生活的自然基础。因此，人们可以感到幸福和梦想。他们根本没有能力使生活正常化! 凡是俄罗斯来到异国他乡的地方，梦想是不可能的。只有为生存而进行非常艰苦的斗争。”

泽连斯基说：“由于对我们的土地，对乌克兰的攻击，俄罗斯领导层实际上正在将其国家变成所谓的‘顿涅茨克人民共和国’和‘卢甘斯克人民共和国’的类似物。变成一个与世界其他地区隔绝的大区域。在那里，贫穷将成为主流。在那里，一切都将只由暴力决定。人们将在那里逃亡。在那里，人们将以任何方式逃离，不管是谁都将如此。”

泽连斯基说：“看看现在谁在离开俄罗斯，谁撤回了业务。这些是能在全球市场上具有竞争力的专业人员。这些人是IT专家，他们不想生活在一个没有自由的地区。这些是感到一切都将随时被夺走的商人。这些是艺术家，他们知道，在一个人命不值钱的地方，创造力也是不值钱的。俄罗斯失去了他的大脑，失去了人才，失去了财富。”

泽连斯基说：“但如果这发生在俄罗斯身上，那么等待所谓的‘顿涅茨克人民共和国’和‘卢甘斯克人民共和国’的是什么？它们的类似结局？只有完全退化。赫尔松地区的侵略者正试图重复组建伪共和国的臭名昭著的经验。敲诈当地领导人，对民选代表们施加压力，寻找可以贿赂的人。他们正试图组织所谓的‘赫尔松人民共和国’。与‘顿涅茨克人民共和国’和‘卢甘斯克人民共和国’相同的死产。组织一些‘委员会’来反对我们土地上的合法政府。并反对每天出去抗议的人们的意愿。而且他们想要的是乌克兰。我很感谢他们。”

泽连斯基说：“我想告诉一些缺乏厌恶感而拒绝与入侵者勾兑的人物...... 我想说，如果他们中的一些人突然被侵略者的提议所诱惑...... 你们就在你们自己的判决书上签了名。这句话是跟随超过12000名入侵者，他们没有及时理解为什么乌克兰不应该被侵占。赫尔松州议会召开了紧急会议。44名代表决定，赫尔松地区是属于乌克兰的，没有任何伪共和国在那里有一席之地。乌克兰将经受住考验。我们需要时间和力量来打破来到我们土地上的军事机器。”

泽连斯基说：“我不会低估这种威胁。我也不会夸大成就。我们是诚实的人，而不是俄罗斯的国防部。它对所有人，数以百万计的公民，甚至是俄罗斯联邦的首脑都在撒谎。所以我坦率地说：我们仍然需要坚持下去。我们仍然要战斗；每一天，每一个夜晚，我们必须寻找方法给敌人造成最大的伤害。在所有的防御地区。在日托米尔和基辅附近，在切尔尼戈夫和苏梅附近，在哈尔科夫和卢甘斯克附近，在顿涅茨克和马里乌波尔附近，在国家的南部和外交前线上。”

泽连斯基说：“有了这样的战术，有了自信，我们就会夺回属于我们的东西。我们将来到梅利托波尔和格尼奇斯克。我们将来到我们的土地上的任何地方，并让侵略者知道；让他们找到的所有叛徒们知道，乌克兰不会原谅他们。没有人。什么都不会。乌克兰不会忘记。乌克兰将找到并起诉他们中的每一个人，以任何可能的方式。顺便说一句，所有商定的人道主义走廊都发挥了作用。有12729人被疏散了。前往马里乌波尔的人道主义货物将于明天下午抵达。由于路线的复杂性，他们不得不在别尔江斯克过夜。”

泽连斯基说：“在每一个场合，我不断向我们的国外朋友和伙伴重复，他们应该为乌克兰，为乌克兰人做更多的事情。因为这不仅仅是为了乌克兰，这是为欧洲的每个人。故意轰炸和平城市的邪恶......甚至向救护车开火和炸毁医院的邪恶将无法在一个国家停留。如果它有力量走得更远的话。我是在欧盟组织的支持我国人民的一次非常重要的集会上说的。在意大利和欧洲大陆其他国家的广场上，有十多万人聚集在一起，举行支持乌克兰和反对俄罗斯侵略的集会。”

泽连斯基说：“后来由于广播和录音，数以百万计的人听到了我的呼吁。我们现在享有乌克兰历史上对我们的愿望和独立的最大支持。你可以在任何国家进行民意调查，你会看到乌克兰是被同情和支持的领导者之一。而俄罗斯不仅仅是敌人之一，甚至是一个更大的敌人，比朝鲜更邪恶。比如说，美国人就是这么想的。所有（美国境内）州的普通人，以及所有欧洲国家的普通人。我很感谢他们的这种非凡的支持。感谢他们理解我们的斗争。因为我们因为一个梦想而团结在一起，在我们的土地上自由生活。我们有权利获得自由世界中每个人都拥有的东西。一个安全的天空，以及属于我们自己的土地。”

泽连斯基说：“亲爱的乌克兰人! 我们的英雄! 世界总是喜欢那些与邪恶斗争的人。是我们的抵抗，是我们所有人民的勇气鼓舞了世界，来自不同国家的数百万人。17天前，谁可能没有感觉到他们都有什么共同点，我们都有。而现在，这很明显：和平、自由，以及对我们孩子的爱。我们正在为之奋斗的孩子们。为了他们有一个未来。我签署了两项重要法令。关于奖励106名在争取乌克兰独立的战斗中勇敢表现的乌克兰武装部队军人。不幸的是，其中17人是被追认的。但他们都是英雄。”

在对这些授勋的乌克兰军人，包括首位获得乌克兰英雄称号的女军医进行一一介绍后，泽连斯基最后说：“永远纪念所有为乌克兰献身的人!”他说道：“荣耀归于所有的英雄!荣耀归于乌克兰!”

据悉，泽连斯基周日还与乌克兰总统杜达、保加利亚总理佩特科夫、斯洛伐克总统卡布托娃、罗马尼亚总统约翰尼斯、英国首相约翰逊、捷克总理菲亚拉和欧洲理事会主席米歇尔等外国领导人进行了通话。