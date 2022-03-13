神秘俄制军用无人机自乌克兰飞经3国坠毁克罗地亚首都砸出大坑仍无答案

乌克兰/俄罗斯/北约

一架自乌克兰飞来的军用无人机10日坠毁在克罗地亚首都萨格勒布。该军用无人机是俄制，但俄罗斯与乌克兰均没有认领该飞机。还有问题是，该飞机飞经3个国家，却没有被雷达发现，其中涉及北约成员国。这一神秘飞机引发北约内部批评检讨，如何应对，仍然是北约的聚焦，据克罗地亚总理称，因为「此刻，我们并不知道那是意外、疏失还是蓄意的。」

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据法新社报道称，该无人机飞越3国，克罗地亚敦促北约有必要紧密合作。

一架自乌克兰飞来的军用无人机10日坠毁在克罗地亚首都扎格莱布，克国总理普兰科维奇表示，此事凸显北约各国有必要更紧密的合作。

据称这是一架苏联时期的图波列夫-141（Tu-141）无人侦察机，10日晚间11时坠毁在克罗地亚首都扎格莱布（Zagreb）布贾伦湖（Jarun lake）附近的一座公园，有约40辆停在路上的车受到毁损，但幸无人员受伤。

事发地点距市中心仅6公里左右，就在住有约4500人的学生宿舍和民宅大楼旁边。坠毁的无人机重量超过6吨，坠毁后撞出一个大坑，目前那架无人机还在坑里，待人员挖出。

据官员稍早表示，无人机从罗马尼亚飞过来，然后自匈牙利飞进克罗埃西亚领空。这3国都是北大西洋公约组织（NATO）会员国。

据克罗地亚总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic）12日告诉记者说：「根据我们目前所知道的，它显然是从乌克兰境内升空的。」不过他表示，乌克兰和俄罗斯都否认这架无人机是他们的。 乌克兰2月24日遭俄罗斯入侵，扎格莱布距乌克兰边境的飞行距离约550公里。

据普兰科维奇在那架无人机坠机处表示，他已经为此去函给欧洲联盟（EU）及北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）。

克罗地亚总理称，此刻，我们并不知道那是意外、疏失还是蓄意的。他表示，但事件说明了北约内部需要更密切的合作。

他称那架无人机毫无阻碍地飞过3个北约会员国的领空，并补充说：「我们不能容忍事件再次发生。」

他敦促，「很明显的，这是需要做出因应的威胁。」

根据官方说法，这架无人机在坠毁前，飞过匈牙利和克罗埃西亚。

一名北约官员11日告诉法新社，北约的「整合防空和飞弹防御系统曾追踪一个物体的飞行路径，而它最终坠毁在扎格莱布」。

法新社说，12日稍晚，斯托尔滕贝格在社群网站推特（Twitter）发文说：「他和克国总理普兰科维奇已就无人机坠毁在萨格勒布一事谈过。」据斯托尔滕贝格的推文说：「我们都同意要保持密切联系，并共同努力，以厘清真相。」