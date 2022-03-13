美国记者在基辅近郊遭俄军枪杀 多国政要表示谴责

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基辅当地警方和美国国务院3月13日证实，一名美国记者、纪录片导演在乌克兰首都近郊的伊尔平（Irpin）工作时遭到俄军袭击被杀害。这名叫布伦特·雷诺（Brent Renaud）的视频记者曾为《纽约时报》工作。在这一事件发生后，《纽约时报》通过声明表示，得知雷诺去世的消息深感悲痛。不过该报澄清，他曾为《纽约时报》工作过（最近一次是在2015年），但前往乌克兰并非《纽约时报》的安排。

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基辅当地警察局长安德烈·内比托夫（Andriy Nebytov ）在脸书上写道:“今天，一名51岁、世界知名媒体记者在伊尔平被枪杀。”“另一名记者受伤。现在他们正试图将受害者从战区转移出去。”这一社交媒体帖子声称受害者为《纽约时报》记者布伦特·雷诺，并附上了布伦特·雷诺《纽约时报》的报道证和其护照图片。

基辅当地的警察说，雷诺是在俄罗斯军队向他所乘坐的汽车开火后死亡的。据美联社报导，美国记者阿雷东多（Juan Arredondo）与雷诺一起旅行时，两人都遭到枪击，虽然雷诺被打死，但阿雷东多的腰部中弹，受了伤，被送入医院救治

在枪击事件发生后，伊尔平市市长周日表示，记者将被拒绝进入该市：“以挽救他们和我们的保卫者的生命”。

星期天晚些时候，美国国务院发言人也证实了雷诺的死亡。该发言人在一份声明中说：“我们对他的家人的损失表示最诚挚的哀悼，并提供一切可能的领事援助。出于对他家人隐私的尊重，我们目前没有具体的信息可以提供。”

《纽约时报》副总编辑克利夫·利维（Cliff Levy）在推特上发表的声明中说：“听到布伦特·雷诺的死讯，我们深感悲痛。布伦特是一位有才华的摄影师和电影制片人，多年来为《纽约时报》做出了贡献。”

利维补充说，事发时雷诺没有为该报的任何部门执行任务。据了解，雷诺对冲突地区并不陌生，他冒着生命危险报道了伊拉克战争、美国南部的冰毒成瘾和自然灾害等问题。他的工作，大部分是与他的兄弟克雷格一起进行的，因其对人类痛苦的原始、诚实的描述而获得广泛赞誉。

就这一消息，法国总统马克龙通过推特表示：“今天，一名美国记者在乌克兰被杀。在他之前，还有人成为目标，被谋杀，受伤或被绑架。我们对所有那些被勇气和理想所驱使的记者表示同情：报道的自由。这种自由是我们民主国家的根本。”

加拿大外交部长乔利(Mélanie Joly)也在推特上写道：“记者布伦特·雷诺去世的消息令人悲痛。在一场由虚假信息助长的战争中，记者的作用比以往任何时候都更加重要。我对他的家人和亲人表示慰问。”