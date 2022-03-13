美官员称俄罗斯已要求中国为入侵乌克兰提供军事援助

据英国《金融时报》周日报道，美国官员称，俄罗斯已向中国请求提供军事装备和其他援助，以支持其对乌克兰的入侵，这引发了白宫的担忧，即北京可能会破坏西方帮助乌克兰军队保卫国家的努力。

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美国官员告诉《金融时报》，自入侵开始以来，俄罗斯一直要求中国向其提供军事装备和其他援助。他们拒绝透露有关俄罗斯提出的具体要求的细节。

另一位熟悉情况的人说，美国正准备警告其在欧洲和亚洲的盟国，因为有一些迹象表明，中国可能准备帮助俄罗斯。其他美国官员说，有迹象表明，随着乌克兰战争延续到第三周，俄罗斯正在耗尽某些种类的武器装备。白宫没有发表评论。中国驻美大使馆没有回应评论请求。

《金融时报》 的报道称 这一消息是在美国国家安全顾问杰克·沙利文周一前往意大利罗马与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪举行会谈时披露的。

在周日离开华盛顿之前，沙利文警告中国不要试图通过帮助莫斯科规避美国及其盟友对弗拉基米尔·普京总统及其政权实施的制裁来“救助”俄罗斯。

沙利文周日在接受美国全国广播公司采访时说：“我们将确保中国或其他任何人都不能补偿俄罗斯的这些损失，就这样做的具体手段而言，同样，我不会在公开场合提出所有这些，但我们将私下与中国沟通，正如我们已经做的，并将继续这样做。”

对装备和其他种类的未指明的军事援助的要求是在俄罗斯军队努力在乌克兰取得像西方情报部门认为的那样多的进展时提出的。这也引发了关于中俄关系的新问题，随着两国在从北约到制裁的一切问题上对美国表示反对，中俄关系变得越来越紧密。

《金融时报》称，中国在乌克兰危机中把自己描绘成一个中立的行为者，并拒绝谴责俄罗斯入侵该国的行为。美国也没有看到任何迹象表明中国国家主席习近平愿意对普京施加任何压力。两位领导人上个月在北京签署了一份联合声明，将北京-莫斯科的伙伴关系描述为“无上限”，这是两国首都更加紧密联系的另一个迹象。