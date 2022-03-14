乌克兰喊话俄罗斯：停火并撤军

乌克兰/俄罗斯

乌克兰周一表示，乌克兰将在当天晚些时候通过视频会议与莫斯科举行的新一轮会谈中要求立即停战并撤出俄罗斯军队。乌克兰也承认，谈判艰巨：“第4轮协商将聚焦和平、停火、立即撤军和安全保证。讨论难度很高。”

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据法新社今天发自基辅的报道称，乌克兰周一表示，乌克兰将在当天晚些时候通过视频会议与莫斯科举行的新一轮会谈中，要求俄罗斯立即停战并撤出俄罗斯军队。乌克兰遭俄罗斯入侵开战开始至今已近三周。

据乌克兰总统泽连斯基的谈判代表和顾问波多利雅科Mykhailo Podoliak在Twitter上发表的视频中说，"我们的立场没有改变：和平，立即停火，撤出所有俄罗斯军队，只有这样我们才能谈论我们的邻国关系和政治分歧。"乌克兰总统沃洛季米尔-泽伦斯基的谈判代表和顾问Mykhailo Podoliak在Twitter上的视频中说。

据中央社今天报道说，俄罗斯入侵乌克兰，双方代表今天将透过视讯进行第4轮谈判。乌方协商人员波多利雅科表示，这轮谈判将聚焦在达成停火、俄国撤军，以及对乌克兰的安全保证。

据路透社消息说，波多利雅科在社群媒体贴文和随文附上的影片中表示，乌克兰的立场并未改变，仍坚持先行停火，才能开始讨论未来的关系。波多利雅科写道：“第4轮协商将聚焦和平、停火、立即撤军和安全保证。讨论难度很高。”

波多利雅科指出，他认为俄国“还抱持一种幻想，认为暴力对待（乌克兰）和平城市长达19天是种正确的战略”。

该报道称，俄国否认锁定平民攻击，克里姆林宫宣称俄方行动是为了让乌克兰去军事化和“去纳粹化”的“特别行动”。乌克兰与西方盟邦指俄方说法毫无根据，只是为了开战的借口。（

就俄罗斯轰炸医院等平民设施的指控，俄罗斯回应称医院学校民房内占据有暴力分子。