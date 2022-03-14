乌克兰战争促德国豪买F-35 欧洲造军机说苦涩

德国/F-35

德国决定用美国F-35隐形战斗机和欧洲战斗机取代德国空军老化的龙卷风战斗机机队，此举向已经陷入困境的欧洲军机项目（SCAF）发出了压抑的信号。

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周一，一位不愿透露姓名的议会消息人士告诉法新社，柏林打算购买多达35架F-35飞机和15架欧洲战斗机，此消息证实了德国媒体的报道。

消息称这一决定的大意已经传达给联邦议院国防委员会的议员们，他们中的一些人今天下午晚些时候将就这一问题开会。

更换有几十年历史的 "龙卷风 "飞机的问题长期困扰着德国，而维护旧机的成本正在爆炸性增长。

现在随着俄罗斯对乌克兰的不断入侵，已经不需要再辩论了。社会民主党总理肖尔茨（Olaf Scholz）在2月底对联邦议院的一次演讲中强调，需要在短期内替换 "过时的 "龙卷风飞机，并补充说，政府已经在考虑采用F-35。也正是在这个议会讲话中，他宣布了德国安全政策的彻底改变，以1000亿欧元的特殊增加预算来说明必须实现军队的现代化，每年至少将国内生产总值的2%用于国防。当然这个数目超过了北约的要求。

由美国洛克希德-马丁公司制造的F-35战斗机被认为是目前最优秀的战斗机。但它很昂贵：美国军队下的订单是每套1.45亿欧元。由于F-35形状和特殊的表面涂层，该飞机很难被雷达或红外传感器发现。作为北约威慑行动的一部分，柏林将主要用于携带美国的核导弹，而欧洲战斗机将主要用于对防空系统进行电子干扰。

在德国方面，这一选择尤其是出于大西洋联盟内部的协同效应。据德国联邦议院国防委员会主席、政府联盟中的自由派FDP党成员玛丽-阿格尼丝-施特拉克-齐默尔曼说：我们需要获得F-35战斗机，这是世界上最现代化的战斗机，而且被许多伙伴使用证实。

作为北约的一部分，美国在欧洲拥有核武器，储存在比利时、荷兰、意大利和德国，在该国西南部的Büchel，那里有一个德国空军基地。

但在德国，核武器的存在经常成为一个深具和平主义色彩的德国的争论焦点。而且就在两年前，社民党的高级官员仍然反对购置能够携带这些核武器的战斗机替换老旧飞机。

不过，德国的计划订单对法德西三国的SCAF（未来空战系统）项目来说不是一个好兆头，该项目打算在2040年前取代法国的阵风战斗机以及德国和西班牙的欧洲战斗机。

购置这些F-35战斗机事实上可以在2040年前为德国消除对新的欧洲战斗机的需求，这也是欧洲SCAF项目的目标。据消息说，法国对德国的订购计划感到不快。然而，德国总理奥拉夫-肖尔茨在2月底否定了这些担忧，说从长远来看，欧洲军机项目是一个 "绝对优先事项"。但业界仍将担心，欧洲军机计划有被推迟的风险。

法新社说，由于法国达索公司和代表德国和西班牙利益的空中客车公司在分工上的竞争，欧洲防务项目的基石--SCAF在几个月内一直处于动荡状态。