乌克兰战争向欧盟敲警钟 应减少对进口芯片、食品和原材料的依赖

乌克兰战争/欧洲联盟

欧盟领导人承诺减少对食品、微处理器、药品、原材料和数字技术国际供应商的依赖，俄罗斯入侵乌克兰为欧盟进一步自力更生增添新的理据。新冠疫情表明全球供应链的崩溃可能使欧盟无法获得药品或微芯片，自此之后欧盟一直在考虑如何增强在几个战略领域的独立性。欧盟官员说，乌克兰战争只是让这一点更加明显，

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，俄乌战争令欧盟更迫切希望减少对进口芯片、食品和原材料的依赖。欧盟官员周五说，乌克兰战争只是让这一点更加明显，欧洲将努力摆脱对俄罗斯天然气、石油、煤炭和原材料的依赖，并可能寻找小麦的替代供应。

欧盟执委会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)表示，执委会最晚将在5月中旬提出一个计划，在五年后逐步消除欧盟对俄罗斯天然气、石油和煤炭的依赖。同时为应对下一个冬季，将制定计划，协调欧洲国家目前分散管理的天然气库存。冯德莱恩表示，今后地下天然气库存必须在每年10月1日前至少填充到90%。

据一份在凡尔赛欧盟峰会上达成的联合声明称，欧盟将通过战略伙伴关系、库存补充、回收和提高资源效率，来减少对进口关键原材料的依赖。声明称，在半导体方面，欧盟希望建立自己的工厂，到2030年将欧盟在全球市场的份额翻一番达到20%。目前，半导体主要从台湾和美国购买。

该文件还表示，欧盟将在集团内部生产更多药品，而不是从中国进口，并投资于卫生领域以及人工智能、云计算和5G移动通信等数字技术的研发。