乌克兰遭侵略 芬兰人害怕急寻北约保护

芬兰/北约

在俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰对本国加入北约的支持率周一达到历史新高，在一项民意调查中首次超过60%。

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根据Taloustutkimus研究所的调查，在被调查者中，62%的人说他们赞成加入北约这个西方军事联盟，而只有16%的人反对，21%的人未作决定。两周前，同样的民调显示，已经有绝对多数（53%）的人赞成加入北约，这是北欧国家历史上的第一次，在普京下令攻击乌克兰后，这一比例猛增了近25个百分点。

尽管出现了这种前所未有的激增，芬兰行政部门重申并没有立即加入北约的计划，不过该国最近几天已经进行了政治力量方面的重大磋商。芬兰邻国瑞典近日要求加入北约的民意增加，但官方称没有紧急打算。在瑞典，公众舆论也是突然转向大多数支持加入北约。

法新社说，多年来，俄罗斯一直在威胁赫尔辛基和斯德哥尔摩，如果加入北约，会有 "严重的政治和军事后果"，本周末俄罗斯再次重申这一警告。

芬兰总统绍利-尼尼斯托（Sauli Niinistö）曾呼吁他的同胞在这个问题上保持 "冷静的头脑"。他说，目前正在准备一份关于加入的利弊的报告，最终将由议会作出决定。

芬兰的民调是在3月9日至11日期间在互联网上对1378名成年人的代表性配额进行的，误差率为2.5个百分点。

法新社说，瑞典和芬兰是正式的不结盟国家，尽管这两个国家自1990年代中期以来一直是北约的合作伙伴，并在冷战结束时翻过了中立的一页。