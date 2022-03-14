俄侵乌吓坏欧洲 多国急买武器保自卫

乌克兰/俄罗斯/欧洲/军火

据研究人员观察，过去5年间欧洲武器进口成长量高居全球之冠，而近来俄罗斯带来威胁、欧洲各国致力重整军备后，欧洲武器进口量应会继续加速。被俄国入侵乌克兰吓坏的欧洲国家，预料会以美国的F-35等战机、导弹、弹药和其他重型武器增强军备。

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据法新社报道，欧洲成武器进口新热点。斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）发表的研究指出，2017至2021年全球武器出口较前5年减少4.6%，欧洲武器却增加了19%。

过去30年共同撰写这份年度报告的资深研究员魏士曼（Siemon Wezeman）告诉法新社：「欧洲是新热点。」魏士曼说：「欧洲将增加军事开支，不只是增加一点点，而是大幅增加。我们需要新武器，其中有很多来自进口。」他还说，大部分武器可能来自其他欧洲国家和美国。

德国已宣布会增加军事开支，丹麦与瑞典亦然。

被俄国入侵乌克兰吓坏的欧洲国家，预料会以美国的F-35等战机、导弹、弹药和其他重型武器增强军备。

魏士曼说：「添购这些东西大多要花点时间，走完决定、下订到生产等流程，一般来说至少得花一两年。」他说，上升趋势其实在俄国2014年兼并克里米亚后就开始出现。根据魏士曼，过去5年间欧洲在全球武器买卖的占比从10%增加到13%，往后这比率还会「大幅」增加。

由于许多国家合约条件不明，加上许多是靠捐赠而非购买而来，很难估算全球军火卖卖的实际金额，但专家评估，金额接近每年1000亿美元。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所，亚洲和大洋洲仍是过去5年间主要的武器进口区，武器转让占43%，全球前6大军火进口国包括印度、澳洲、中国、韩国、巴基斯坦和日本都位在这两洲。

进口到世界人口最多地区的武器过去5年虽减少约5%，东亚和大洋洲却看到强劲成长，分别增长了20%与59%。而在武器进口占全球32%的第2大市场中东，则增长了3%，主因与邻国紧张的卡达增加投资。美洲与非洲武器进口则大幅降低，分别减少36%与34%，各占全球武器进口约6%。

武器出口国方面，美国以39%位居第1。俄国维持在第2名，但过去5年的出口量减少到19%，主要受到中国进口量减少影响。法新社说，排名第3的武器出口国是法国，占11%。