俄议员之女在迪拜抛图：整个局势让我们变得更加爱国了

俄罗斯/政治/乌克兰

鉴于俄罗斯入侵乌克兰遭受国际社会大幅制裁，俄罗斯经济受巨大影响。有网友发现，俄国家杜马议员弗拉基米尔·普洛特尼科夫（Vladimir Plotnikov）之女索尼娅·普洛尼科娃3月13日在社交媒体Instagram上传图片，并称：“整个局势让更多的俄罗斯人团结起来！我们变得更加爱国了。”不过眼尖的网友发现，普洛尼科娃上传图片的地点却是在阿联酋的迪拜。此外，英国工党议员呼吁英政府制裁，俄罗斯国营电视台的一名拥有英国国籍和伦敦寓所的名主持兼宣传员。

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普洛特尼科夫隶属于支持普京的俄执政党、统一俄罗斯党，他分别在1993至2007年和自2016年起担任俄罗斯国家杜马议员。他在第七届俄国家杜马中担任土地问题委员会第一副主席。2017年7月17日，普京宣布对普拉特尼科夫的立法贡献进行过表彰。

针对俄罗斯自入侵乌克兰以来面临的国际制裁所带来的经济困难，普洛特尼科夫的女儿普洛尼科娃周日在Instagram上传了一张她自己的照片，并附文称：“我们将应对所有困难！俄罗斯是最强大的国家。整个局势让更多的俄罗斯人团结起来！我们变得更加爱国了。”不过眼尖的网友发现，普洛尼科娃上传图片的地点却是在阿联酋的迪拜。

事实上，由于受到美国和欧盟及一些亚洲国家的联合制裁，法律专家表示，俄罗斯的寡头们正在寻找新的司法管辖区来转移他们的财富，由于缺乏其他选择，他们通常会转向迪拜和以色列，因为他们寻求避免制裁并退出俄罗斯摇摇欲坠的经济。

对于乘坐超级游艇抵达的俄罗斯寡头来说，迪拜并不完全是新的领域，但据英国《金融时报》日前报导，自从俄罗斯上个月全面入侵乌克兰以来，希望在阿联酋建立企业的俄罗斯富人的兴趣大增。通过在阿联酋建立新的企业，俄罗斯人将能够为自己和家人争取到签证。

据《 以色列时报 》11日报导，在过去10天里，有14架从俄罗斯起飞的私人飞机降落在特拉维夫的本古里安机场，以色列第12频道（Channel 12）报导说，自入侵乌克兰以来，有不寻常数量的租用私人飞机从俄罗斯飞往以色列，这可能表明，一些富有的俄罗斯人正在寻找办法，以逃避为惩罚他们国家的攻击而实施的制裁。

面对国际制裁，俄罗斯寡头们的豪华游艇也尽可能地出逃欧美国家的司法管辖区之外，一些游艇关闭其船舶自动识别系统，奔向安全港湾。有些则是驶向通常与豪华游艇无关的俄罗斯偏远港口。

据英国《卫报》周六报导，俄罗斯最受欢迎的电视新闻主持人之一，被指责为普京的宣传员，拥有英国公民身份，在伦敦西部有一套公寓的谢尔盖·布里耶夫（Sergei Brilev）正被要求同样遭到制裁。

报导指，里耶夫一直在国营的俄罗斯第一频道报道乌克兰战争，该频道严格遵循克里姆林宫的信息传递。该频道将这场战争描述为为保护乌克兰公民免受“虐待和种族灭绝”而发起的“特别军事行动”。

英国保守党政府正面临着议员们要求对布里列夫实施制裁的压力。工党议员金诺克（Stephen Kinnock）在议会要求内政部“采取措施剥夺（他）的英国公民身份，禁止他进入英国并冻结他的英国资产”。英国内政部在上周说，不会对个别案件进行评论。

金诺克说：“在我看来，有明确的证据表明，谢尔盖·布里耶夫是克里姆林宫的宣传员，在支持普京在乌克兰的野蛮战争中发挥着重要作用。英国政府必须对布里耶夫先生进行全面和彻底的调查，以判断他是否应该受到制裁。鉴于我所看到的信息，似乎案件很清楚，他应该成为制裁对象。”

据了解，一些俄罗斯电视主播已经因为支持普京入侵乌克兰及散布相关的虚假信息而面临欧盟的制裁。