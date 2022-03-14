切尔诺贝利核电站再停电

乌克兰/俄罗斯/切尔诺贝利

乌克兰周一指责俄罗斯军队切断了基辅北部切尔诺贝利核电站的电力供应，该核电站自该国被入侵之初就一直在莫斯科的控制之下。

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据法新社今天报道称，乌克兰当局前一天说，他们已经恢复了老厂的电力，该厂仍然需要电力来确保储存在那里的燃料组件的最佳安全。但切尔诺贝利核电站今天再报停电。

乌克兰切尔诺贝利运营商Ukrenergo周一今天在Facebook上说：“但在电力供应完全恢复之前，占领军再次施行破坏。”消息没有提及破坏的细节。

Ukrenergo说，乌克兰技术人员已经修复了一条为切尔诺贝利厂区和Slavutitch镇供电的高压线。根据这一消息来源，这条线路再次被损坏，其他员工将不得不返回现场，修复这一新的损坏。

据Ukrenergo说："稳定的电力供应将防止切尔诺贝利灾难再次发生。

目前，莫斯科还没有对这一指控作出回应。在基辅宣布第一次断电后，俄罗斯谴责了乌克兰的 "挑衅"。

切尔诺贝利核电站的4号反应堆于1986年爆炸，造成历史上最严重的民用核灾难。该4号反应堆被一个双石棺覆盖，一个是前苏联人建造覆盖的，现在已经损坏，另一个是更现代的，于2019年落成。

切尔诺贝利核灾难发生后，该厂的其他三个反应堆逐渐被关闭，最后一个反应堆于2000年关闭。然而，仍然需要一个电力驱动的系统来冷却储存在该厂池子里的20,000个燃料组件。

法新社说，国际原子能机构（IAEA）3月9日估计，鉴于自1986年事故以来已经过去了一段时间，冷却水池的热负荷和冷却水的体积足以确保在没有电力的情况下有效地清除热量"。