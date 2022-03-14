打不停谈也不停 乌克兰与俄罗斯今再谈判均称乐观

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯侵略乌克兰战争向纵深发展，俄罗斯军队对乌克兰多个重要城市收紧包围，轰炸与空袭并施，乌克兰多地战事与人道状况告急。但与此同时，俄罗斯与乌克兰谈判，继续举行，今天开展新一轮谈判，涉及讨论落实让俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基直接谈判安排。多家媒体指乌克兰与俄罗斯对谈判取得进展抱有乐观。谈判至今没有结果，战事却在扩大。

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据路透社报道说，乌总统泽连斯基周日稍晚说，乌克兰将坚持与俄罗斯就两国总统会晤进行磋商。该消息称，乌克兰总统泽连斯基周日晚间表示，俄乌两国官员正在进行磋商，确保国家领导人之间能够举行直接会谈，从而带来和平。

两国新一轮会谈定于周一早间通过视频进行。尽管官员们最近一直对会谈给予乐观评价，但谈判仍未出现积极成果。

乌克兰一再呼吁举行泽连斯基与俄罗斯总统普京之间的直接会谈，指出这位俄罗斯领导人才是作出所有最终决定的人。

据泽连斯基称，“我们的代表团有一个明确任务，就是尽一切努力确保总统间的会谈。我相信这次会晤是人们所期待的，”泽连斯基在其每日视频讲话中说，“显然，这是一件困难的事，是一条艰难的道路，但这是必需的道路。而我们的目标是让乌克兰在这场斗争中，在这场谈判工作中获得必要的成果。对和平，对安全来说是必要的。”

路透社说，俄罗斯此前曾表示，克里姆林宫不会拒绝这种讨论“具体”问题的会晤，但没有进一步提供细节。

俄罗斯总统普京此前一直拒绝与乌克兰总统泽连斯基对话见面，表示出蔑视与轻视。

据法新社今天报道称，俄罗斯入侵的军队仍持续在乌克兰各地发动攻势，但俄乌仍准备于今天展开新一轮谈判，且双方于会前都释出乐观氛围。

目前俄军进攻前锋已逼近乌国首都基辅，且持续对遭包围的东南部港市马立波（Mariupol）猛轰；据当地官员表示，马立波当地已近2200人丧生。

乌克兰总统顾问与克里姆林宫发言人两方面都表示，俄乌双方代表14日将透过视讯谈判。据乌方代表阿拉哈米亚（David Arakhamia）的说法，谈判应于格林威治时间14日8时20分登场。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）稍早时说：「在这场步履蹒跚且困难的谈判里，我们的目标依然是达成和平与安全的必要成果。」他除说俄乌间每天都有保持联系，也说「目标是竭尽所能促成两国总统会面，这肯定也是人们翘首以盼的事」。

俄方高层谈判代表斯鲁茨基（Leonid Slutsky）昨天接受「今日俄罗斯」（RT）的电视访问时也说，他们有看到明显进展。克里姆林宫方面表示，已不排除总统普京与泽连斯基会面的可能性。