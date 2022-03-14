拜登与马克龙通话：承诺让俄罗斯对其行为负责，支持乌克兰政府和人民

法国/美国/乌克兰

美国总统拜登3月13日与法国总统马克龙就俄罗斯入侵乌克兰进行了通话。两国领导人表示，他们承诺让俄罗斯对其行为负责，并支持乌克兰政府和人民。

广告 继续浏览后续

美国白宫发表的声明指出：“小约瑟夫·拜登总统今天与法国总统埃马纽埃尔·马克龙通话，讨论俄罗斯对乌克兰的战争。他们回顾了最近的外交接触，并强调他们承诺让俄罗斯对其行为负责，并支持乌克兰政府和人民。”

法国总统府爱丽舍宫的声明说：“本周日晚，共和国总统继续进行磋商，以期达成停火并开启谈判，结束乌克兰的战争。继3月12日星期六与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京通话后，他于3月13日星期日与美利坚合众国总统乔·拜登通话，然后与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话。”

爱丽舍宫的声明说：“共和国总统对（美国）记者布伦特·雷诺德在报道乌克兰冲突时的死亡表示哀悼。两位国家元首同意加强已经对俄罗斯实施的制裁，支持乌克兰，并采取联合举措停止战斗。他们将就这一问题保持密切联系。”

就马克龙与泽连斯基的通话，爱丽舍宫的声明说：“共和国总统与乌克兰总统回顾了这一情况。他表示完全支持泽连斯基，并详细介绍了欧盟在凡尔赛首脑会议上决定（向乌克兰）提供的额外援助。两位国家元首就俄罗斯和乌克兰之间继续进行谈判交换了意见。他们将在未来几天继续进行协调。”